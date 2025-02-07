Зимове трансферне вікно-2025 побило всі рекорди: які країни найбільше витратили грошей

Під час зимового трансферного вікна з 1 січня по 4 лютого 2025 року були встановлені нові рекорди. Загальні витрати сягнули 2,35 мільярда доларів.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала звіт за підсумком зимового трансферного вікна. У дослідженні вказані рекордні суми, які були витрачені клубами провідних ліг, пише 24 Канал з посиланням на сайт ФІФА.

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Гаряча трансферна зима-2025

Згідно з дослідженням, за період з 1 січня по 4 лютого 2025 року клуби витратили 2,35 мільярда доларів. Це майже на 58% більше, ніж минулого року.

Ба більше, ця сума на 47% перевищує попередній рекорд, який був встановлений у січні 2023 року. Тоді сумарні витрати становили 1,57 мільярда доларів.

У чоловічому професійному футболі було зафіксовано 5863 міжнародні трансфери. Цей показник перевищує попередній рекорд на 19,1%.

Таблицю витрат очолюють англійські клуби. Британці придбали гравців на суму 621,6 мільйона доларів. Левова частка належить чинному чемпіону АПЛ Манчестер Сіті. На підписання Омара Мармуша, Ніко Гонсалеса, Абдукодира Хусанова, Вітора Рейса та Джуми Баха "містяни" витратили понад 224 мільйони доларів.

Трансфер Мармуша коштував МанСіті 75 мільйонів євро / фото Манчестер Сіті

Найдорожчим гравцем зимового трансферного вікна став колумбійський нападник Джон Дуран. На його придбання Аль-Наср віддав Астон Віллі 79,97 мільйона доларів.

До топ-5 країн з найбільшими витратами

Англія – 621,6 мільйона доларів

Німеччина – 295,7 мільйона доларів

Італія – 223,8 мільйона доларів

Франція – 209,7 мільйона доларів

Саудівська Аравія – 202,1 мільйона доларів

Найбільше прибутків від трансферів отримали клуби Франції – 371 мільйон доларів. За ними йдуть клуби Німеччини (226,2 мільйона доларів), Англії (185,2 мільйона доларів), Португалії (176,4 мільйона доларів) та Італії (162 мільйони доларів).

Найбільше вхідних міжнародних трансферів було зафіксовано у Бразилії – 471. А от з чемпіонату Аргентини вибули найбільше гравців – 225.

Жіночий футбол б'є рекорди

Рекордні показники також були зафіксовані у жіночому професійному футболі. Під час трансферного вікна було витрачено 5,8 мільйона доларів. Це на 180,6% більше у порівнянні з попереднім рекордом. За цей період було зафіксовано 455 міжнародних трансферів.

У жіночому футболі лідирують англійські клуби. Вони витратили на придбання нових гравчинь 2,3 мільйона доларів.