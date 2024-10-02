Боси манкуніанців розглядають Зінедіна Зідана, як потенційну заміну нідерландському спеціалісту. У співпраці з французом безпосередньо зацікавлений співвласник клубу Джим Реткліфф, про це повідомляє інтернет-видання Fichajes.

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Тренерська діяльність Зідана

Свою кар'єру у ролі тренера легендарний француз розпочинав у мадридському Реалі. У період з 2016 по 2021 роки (з перервою) на чолі з "Королівським клубом" Зідан здобув 11 трофеїв, серед яких 3 поспіль перемоги у Лізі чемпіонів.

З 2021 року французький фахівець залишається без роботи. За рік Зінедін Зідан повідомив, що готовий повернутись та розглянути пропозиції щодо відновлення тренерської діяльності.

Раніше, повідомляли про можливе призначення Зідана на пост головного тренера збірної Франції у разі відходу Дідьє Дешама після чемпіонату світу у Катарі у 2022 році. Однак, нинішній наставник "Ле Бле" після довгих роздумів вирішив залишитись.

За попередньою інформацією Зінедіна Зідана "сватали" у Манчестер Юнайтед, Баварію, ПСЖ та збірну Німеччині або Алжиру. Про те, для француза у пріоритеті залишається національна команда Франції.

Цікаво. Окрім Зінедіна Зідана, на пост головного тренера боси Манчестер Юнайтед розглядають колишню зірку "червоних дияволів" та асистента Еріка Тен Хага – Рууда ван Ністелроя.

Зазначимо, що у липні цього року Ерік тен Хаг та Манчестер Юнайтед продовжили угоду про співпрацю до літа 2026 року. Попри поразку від Тоттенхема у минулому турі АПЛ нідерландський фахівець заявив, що не думає про звільнення.

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Однак, останні результати манкуніанців натякають на інше. У вболівальників "червоних дияволів" викликає обурення гра команди під керівництвом Тен Хага.