Пляшка пива не завадила: зірка НХЛ однією рукою спіймав м'яч на бейсбольному матчі

Ефектний епізод трапився на матчі бейсбольної ліги MLB між між Детройтом і Сіетлом. Одним з героїв поєдинку став ексфорвард НХЛ Раян Кеслер.

У п'ятницю, 12 липня, відбувся бейсбольний поєдинок ліги МЛБ (Major League Baseball), в якому зустрічалися Сіетл Марінерс та Детройт Тайгерс. Матч відвідав колишній форвард Ванкувера та Анахайма Раян Кеслер, пише 24 Канал з посиланням на Daily Faceoff.

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Колишній хокеїст підкорив публіку на бейсболі

В одному з епізодів поєдинку відбивач Сіетла відправив м'яч на трибуни, де знаходився колишній хокеїст. Кеслер не розгубився, а ефектно спіймав м'яч та повернув його на поле. Увесь цей час Раян в одній руці тримав пляшку пива.

Цей момент потрапив на відео, яке розійшлося соціальними мережами. Спортивні вболівальники одразу впізнали дворазового учасника Матчу всіх зірок НХЛ. Колишній форвард продемонстрував дивовижну реакцію, зачарувавши своїми впевненими діями.

Відео з Раяном Кеслером

Що відомо про Раяна Кеслера