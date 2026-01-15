Спецоперація пропаганди Росії: міністр спорту розповів про зміну громадянства скандальної Лискун
- Міністр спорту Матвій Бідний дав свою оцінку зміні громадянства Софією Лискун.
- Він вважає, що це була робота російських спецслужб та російської пропаганди.
Чимало українських спортсменів згуртувались навколо Батьківщини після повномасштабного вторгнення Росії. Частина з них пішла на фронт зі зброєю в руках.
Інші ж продовжують представляти Україну на міжнародній арені та допомагати їй у фінансовому та медійному аспектах. Проте знаходяться й атлети, які зраджують Батьківщину у важкі часи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.
Що думає Бідний про Лискун?
Одним з найгучніших прикладів стала зміна громадянства стрибунки у воду Софії Лискун. Уродженка Луганська несподівано виїхала на територію Росії та показово отримала громадянство країни-терористки.
Міністр спорту Матвій Бідний дав свою оцінку діям Лискун. На його думку, зміна громадянства з боку спортсменки була спланованою операцією російських спецслужб.
Це була несподіванка, але це типовий випадок такої спецоперації з боку російської пропаганди. І ми потім уже побачили, як протягом одного дня їй надали російське громадянство. Можете собі уявити, щоб з території України хтось приїхав і одразу йому видали спортивне громадянство?,
– розповідає Бідний.
"Фактично вона ще позавчора була у збірній України і за кілька днів вона вже зачитує текст присяги під російським триколором та видає усі ці російські пропагандистські кліше. Вона згадала про свого тренера, який працює в Москві. З ним вона тримала контакт. Фактично ми бачимо типовий прийом, типову спецоперацію задля того, щоб похитнути серед української спортивної молоді віру в ті цінності, за які зараз бореться Україна", – резюмував міністр спорту.
Зазначимо, що президент України також відреагував на зміну громадянства Лискун. Зеленський позбавив дівчину державної стипендії, повідомляє сайт президента України.
Що відомо про Софію Лискун?
- 23-річна стрибунка у воду народилась у Луганська. З 2014 року, коли її рідне місто окупувала Росія, вона проживала та тренувалась у Києві.
- Дівчина стала срібною призерка чемпіонату світу у 2022 році (змішана синхронна вишка, 10 метрів). Крім того, у 2018 та 2024 роках Лискун виграла чемпіонат Європи зі стрибків у воду.
- Окрім цього, Софія стала призеркою юнацьких Олімпійських ігор-2018. На її рахунку "срібло" на вишці 10 метрів та "бронза" у змішаних командних змаганнях.
- Після зміни громадянства Лискун розповіла російським пропагандистам, що в Луганську стало краще після окупації. Втім жити вона планує в Москві.