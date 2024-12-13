Рівно 20 років тому, 13 грудня 2004 року, відбулась одна з найбільш визначних подій в історії українського футболу. Легенда Динамо Андрій Шевченко здобув перший та єдиний Золотий м'яч для України.

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Як Шева йшов до нагороди

Шевченко зробив собі ім'я в Динамо, з яким в 90-ті виграв п'ять чемпіонств та діставшись півфіналу Ліги чемпіонів. Завдяки феєричній грі в нападі Андрія у 1999 році придбав Мілан за 25 мільйонів доларів.

Разом із "россонері" Андрій виграв бомбардирські перегони Серії А у перший же сезон. А у 2003 році українець допоміг Мілану виграти Лігу чемпіонів. У цьому турнірі Шевченко також виграв голеадорські перегони.

Весь цей час українець був близьким до здобуття Золотого м'яча. У 1999 та 2000 роках Андрій став третім у голосуванні, а у 2003-му – четвертим. Втім у 2004-му Шевченко досяг своєї мети.

Сьогодні – 20 років, як я отримав Золотий мʼяч. Але ця перемога не лише моя, це перемога всієї України. Хочу подякувати своїм тренерам та уболівальникам за віру, підтримку і любов. За те, що ви завжди були поруч. Щиро вдячний друзям, колегам по команді та легендам спорту за теплі слова і привітання,

– приводить слова Шевченка сайт УАФ.

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Результати 2004 року

Андрій нарешті здобув Скудетто та знову виграв бомбардирські перегони в чемпіонаті Італії. Саме успіхи на внутрішній арені допомогли Шевченку цього разу таки виграти нагороду. Нападник залишив позаду зірок Барселони Деку та Роналдіньо, набравши 175 очок.

Топ-10 голосування за Золотий м'яч-2004:

Андрій Шевченко (Мілан) – 175 Деку (Порту/Барселона) – 139 Роналдіньо (Барселона) – 133 Тьєррі Анрі (Арсенал) – 80 Теодорос Загоракіс (АЕК/Болонь) – 44 Адріано (Парма/Інтер) – 27 Павел Недвед (Ювентус) – 23 Вейн Руні (Евертон) – 22 Рікардо Карвальо (Порту/Челсі) – 18 Рууд ван Ністелрой (Манчестер Юнайтед) – 18

Відео привітань Шевченка із Золотим м'ячем:

Шевченко став третім українцем, який виграв Золотий м'яч. У 1975 році нагорода дісталась Олегу Блохіну, а у 1986-му – Ігорю Беланову. Втім саме за часи незалежності ЗМ Андрія залишається єдиним для України, а тому і унікальним.