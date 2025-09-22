Стало відомо, хто вручить "Золотий м'яч-2025"
- Роналдінью вручить "Золотий м'яч" переможцю у 2025 році на церемонії в Парижі.
- Серед фаворитів на перемогу називають Усмана Дембеле, Вітінью, Ламіна Ямаля, Рафінью та Мохаммеда Салаха.
У паризькому театрі Шатле вже збирається зірковий футбольний бомонд, аби дізнатись, хто стане новим володарем "Золотого м'яча-2025". Напередодні стало відомо, з рук кого отримав нагороду переможець номінації.
У Парижі вже зібралось чимало зірок світового футболу. На камери вже попозував легендарний бразилець Роналдінью, повідомляє 24 Канал.
Хто вручить нагороду?
Саме Роналдінью удостоїли важливу місію вручити "Золотий м'яч" його новому володарю.
Колишній лідер каталонської Барселони добре знає, як це тримати цю нагороду у своїх руках. Бразилець вигравав "Золотий м'яч" у 2005-му році.
Тоді бразильський маестро набрав 225 балів (86,5 відсотків голосів). Роналдінью випередив англійця Френка Лемпарда (148 очок) та іншого англійського гравця Стівена Джеррарда (142 пункти).
Що відомо про "Золотий м'яч-2025"?
30 футболістів були у номінації "Золотий м'яч-2025".
Серед фаворитів на перемогу називають Усмана Дембеле та Вітінью (обидва – ПСЖ), Ламіна Ямаля і Рафінью (обидва – Барселона) та Мохаммеда Салаха з Ліверпуля.
До прикладу, Луїш Фігу у коментарі AS не став виділяти одного фаворита на перемогу, сформувавши трійку із гравців – Вітінья, Ямаль та Дембеле.
Цікаво, що напередодні Кріштіану Роналду розкритикував організаторів та голосування за нагороду. Португалець назвав "Золотий м'яч" фікцією та брехнею. Його слова цитувало джерело Ole.