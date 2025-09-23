Затьмарив Дембеле: легенда футболу шокував своєю появою на церемонії "Золотий м'яч-2025"
- Лотар Маттеус з'явився на церемонії вручення "Золотого м'яча-2025" разом зі своєю 26-річною дівчиною Терезою Зоммер.
- Чутки про їхні стосунки з'явилися навесні 2025 року, коли їх помітили разом на різних заходах.
У понеділок, 22 вересня, відбулась церемонія вручення "Золотого м'яча-2025". У театрі Шатле у Парижі зібралась чимала купа зіркових футболістів та колишніх представників цього виду спорту.
Чималу увагу привернув до себе легендарний Лотар Маттеус. Колишній німецький футболіст навіть затьмарив цьогорічного володаря "Золотого м'яча" Усмана Дембеле, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.
Як Маттеус прийшов на "Золотий м'яч-2025"?
Лотар Маттеус завітав на церемонію вручення "Золотого м'яча-2025" не один. Разом з 64-річною легендою футболу на офіційний захід прийшла його дівчина 26-річна Тереза Зоммер, яка молодша за німецького експівзахисника на 38 років.
Маттеус та Зоммер влаштували фурор, з'явившись разом на червоній доріжці у театрі Шатле. Легенда футболу усміхався на камеру та обіймав свою кохану, що офіційно підтвердило їх стосунки.
Коли розпочалися стосунки Маттеуса і Зоммер?
Як повідомляє видання bunte.de, чутки про можливий роман між Лотаром Маттеусом та Терезою Зоммер з'явилися навесні 2025 року. Згодом зіркову пару помітили на лижних перегонах в Ішглі.
Маттеус та Зоммер також разом з'являлися на "Альянц Арені" у Мюнхені. Легенда футболу та чарівна модель відвідали півфінал Ліги націй 2024/2025 між Німеччиною та Португалією.
Відзначимо, Лотар Маттеус публічно не висловлювався про стосунки з Терезою Зоммер, назвавши їхній роман – "приватною справою". Модель також ніяк не коментувала відносини з легендою футболу.
Що відомо про Маттеуса та Зоммер?
Лотар Маттеус розпочав кар'єру футболіста у Боруссії Менхенгладбах у 1979 році. У 1984 році німець перебрався у Баварію, з якої у 1988 році перейшов у міланський Інтер.
У 1980 році Лотар Маттеус став чемпіоном Європи зі збірної Німеччини, а у 1990 році завоював кубок чемпіонату світу у складі "Бундестім". Після перемоги на мундіалі Маттеус став володарем "Золотого м'яча".
Тереза Зоммер закінчила King's College у Лондоні. Дівчина вивчала економіку та менеджмент, а також проходила курс психології в університеті Дарема.
26-річна модель у дитинстві займалася дзюдо, проте у дорослому віці Тереза знайшла себе у гірськолижному спорті.