Золотий м'яч у 2025 році не має однозначного фаворита. Найбільше шансів на трофей віддають Усману Дембеле, проте у нього є чимала конкуренція.

Вже сьогодні, 22 вересня, в Парижі визначиться новий володар Золотого м'яча. Напередодні визначення найкращого гравця минулого сезону 24 Канал зібрав думки відомих блогерів і експертів щодо цієї нагороди.

До теми "Золотий м'яч-2025": де дивитися церемонію нагородження в Україні

Чому Золотий м'яч виграє Усман Дембеле?

До списку претендентів потрапили 30 футболістів. Найбільші шанси на нагороду має нападник ПСЖ Усман Дембеле. Недивно, адже француз є лідером атаки клубу, який найкраще провів сезон 2024-2025.

Парижанам вдалось виграти всі трофеї на внутрішній арені, а також виграти Лігу чемпіонів. Деякі експерти згодні із цією думкою. До прикладу, коментатор УПЛ ТБ Богдан Костюк в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, чому Усман має отримати нагороду.

Попри серйозну конкуренцію з боку барселонського дуету Ямаль – Рафінья, віддаю перевагу саме французу. За Дембеле по суті мінімальна перевага за всіма найважливішими критеріями, як то індивідуальна статистика та командні успіхи. Зрештою це був дебютний для ПСЖ трофей Ліги Чемпіонів, а визначальна роль в трансформації команди, яка відбулася на початку зими, належить Дембеле. На мою думку, саме такі головні козирі на користь француза,

– вважає коментатор.

Минулого сезону Дембеле провів 53 матчі за ПСЖ, оформивши 33 голи та 15 асистів у всіх турнірах. Більшість з цих голів прийшлись саме на 2025 рік, коли парижани суттєво додали.



Усмана Дембеле вважають головним фаворитом на Золотий м'яч / фото Getty Images

Саме тоді вибухнув Усман, забивши 15 голів у восьми матчах поспіль. Так, журналіст Даніїл Вереітін вважає, що Дембеле заслужив на трофей навіть за попередні заслуги.

Я гадаю, що на Золотий Мʼяч заслужив Усман Дембеле. Він був одним з лідерів ПСЖ минулого сезону, а парижанам підкорилося історичне досягнення. Вони вперше в історії виграли Лігу чемпіонів. Дембеле вже 9 років грає в топ-клубах: Боруссія Дортмунд, Барселона, ПСЖ. За цей час він неодноразово доводив свій височенний клас, а ще вигравав чемпіонат світу. Тому як за сумарними заслугами, так і за виступами у сезоні 2024-2025 Усман заслужив на цю нагороду,

– висловив свою думку Данило в ексклюзивному коментарі 24 Канал.

Частково цю думку розділив і Олександр Михайлюк. Хоч його фаворит і не Усман, але відомий коментатор впевнений, що нагорода дістанеться французу і для цього є всі підстави.

"Я думаю, що все-таки Дембеле отримає. По-перше, це France Football організатор. По-друге, Дембеле справді провів якийсь просто монструозний сезон. Він перейшов на позиції центр форварда і там тільки засяяв. Ну і по-третє, якщо Рафінья чи Ямаль ще мають можливість в майбутньому отримати золотий м'яч (як і Кіліан Мбаппе), то для Дембеле це була найкраща кампанія в житті. Ніхто не застрахований, звісно. Тому що ми знаємо, як на фініші Родрі обійшов Вінісіуса. Але майже не сумніваюся. що виграє Усман Дембеле", – каже Олександр.

Ямаль виграє Золотий м'яч?

Проте у Дембеле буде чимала конкуренція у голосуванні. Головним його суперником називають лідера Барселони Ламіна Ямаля. 18-річний хлопець став справжнім відкриттям останніх сезонів.

Минулого літа Ламіну вдалось виграти Євро-2024, а минулого сезону іспанець виграв всі внутрішньоіспанські трофеї з Барселоною. До прикладу, блогер Максим Гіленко навів переваги Ламіна Ямаля як володаря Золотого м'яча.



Ямаль може стати наймолодшим володарем Золотого м'яча / фото Getty Images

Недоліком у виступах гравця може бути його статистика, вона скромніша за Дембеле (18 голів та 21 асист). Крім того, каталонцям не вдалось вийти у фінал Ліги чемпіонів, поступившись Інтеру.

Мій фаворит – Ямаль. Чому? По-перше, вік та унікальність. По-друге, це вплив Ламіна на перемоги Барселони вирішальними діями. Статистика теж вражає. А ще впливовість Ямаля. Це перший гравець після Мессі, прізвище якого зараз майже на більшості футболок вболівальників на вулицях Барселони. Він – ікона підлітків,

– заявив директор з маркетингу ФК Полісся Олександр Денисов.

Читайте також Скільки коштує "Золотий м'яч": з чого виготовлена та яка вага престижної нагороди

Вітінья – тіньовий претендент на Золотий м'яч?

А от більшості українських експертів ближче до душі був Вітінья. Півзахисник був ключовою фігурою для ПСЖ та лідером його в центрі поля. Загалом в цій зоні Луїс Енріке робив ставку на нього, а також Жоау Невеша та Фабіана Руїса.

Усман Дембеле забив 37 голів ПСЖ зі старту минулого сезону. ПСЖ виграв Лігу чемпіонів. Чи робить це француза найкращим у світі? Сумнівно, адже у складі команди Луїса Енріке занадто багато гравців, що роблять різницю. Мало бути бомбардиром, щоб вважатися найважливішим. Тож, на мою думку, Золотий м’яч заслужив Вітінья. Ось без нього, без його швидкості думки, ПСЖ не був би таким, яким є зараз. Португалець з тих гравців, що роблять краще всіх одноклубників. В тому числі і Дембеле,

– вважає журналіст та блогер Юрій Шевченко.

Звісно, статистика португальця не така вражаюча, як у Ямаля чи Дембеле (8 голів і 5 асистів. Проте відзначатися результативними діями не є прямим обов'язком Вітіньї.



Вітінья є лідером в центрі поля ПСЖ / фото з інстаграму гравця

Крім того, влітку 25-річний півзахисник виграв зі збірною Лігу націй, тобто виграв більше трофеїв навіть за того ж Дембеле. Франція тоді зупинилась у півфіналі. Та і сам Усман не є твердим гравцем основи "Ле Бле".

До прикладу, саме Вітінья заслужив виграти Золотий м'яч на думку журналіста Ігоря Бурбаса. Його думку розділяє і Олександр Михайлюк. Хоч коментатор і впевнений, що нагорода дістанеться Дембеле, але свій голос він віддав би за португальця.

Щодо моїх особистих вподобань. Якщо давати комусь з ПСЖ, то я дав би не Дембеле, Дуе, Хакімі чи Мендешу, а Вітіньї. Через нього йдуть всі процеси в центрі поля. Зрештою, гравець схожого амплуа Родрі виграв золотий м'яч минулого року. Вітінья – це справді ключова фігура паризької команди. Дуже хотілося, щоб він якомога більше балів набрав. Хоча це не той випадок, коли твої вподобання збігаються із реальністю,

– резюмував Михайлюк.

Чи заслужив на Золотий м'яч Мохамед Салах?

Довгий час головним претендентом на трофей вважався Мохамед Салах. Зірка Ліверпуля провів шалений сезон в АПЛ і, на відміну від Дембеле, видав феєричну першу частину сезону.

Єгиптянин оформив 34 голи та 23 асисти у всіх турнірах за мерсисайдців. При чому левова частка цих результативних дій прийшлась саме на АПЛ, яку вважають найсильнішим турніром світу.



Мохамед Салах запалював за Ліверпуль у сезоні 2024-2025 / фото Getty Images

Проте невдача Ліверпуля в Лізі чемпіонів де-факто поховала шанси Мохамеда на Золотий м'яч. Підопічні Арне Слота вилетіли з турніру саме від ПСЖ в 1/8 фіналу, а Мохамед в цих матчах не вразив.

Варто знати Скільки українських футболістів вигравали "Золотий м'яч": список усіх номінантів

Тим не менше, рівень чемпіонату Англії можна поставити в один ряд із ЛЧ, якщо не вище. Це легко підтверджують ціни на порталі Transfermarkt. Середня вартість одного клубу Ліги чемпіонів становила 430 мільйонів євро, тоді як АПЛ – 632 мільйони.

Ліверпуль же виграв чемпіонат Англії впевнено та з великим відривом. І саме Салах був беззаперечним лідером тієї команди. Проте мало хто зараз вірить у тріумф єгиптянина.