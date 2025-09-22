Уже сегодня, 22 сентября, в Париже определится новый обладатель Золотого мяча. Накануне определения лучшего игрока прошлого сезона 24 Канал собрал мнения известных блогеров и экспертов относительно этой награды.

Почему Золотой мяч выиграет Усман Дембеле?

В список претендентов попали 30 футболистов. Наибольшие шансы на награду имеет нападающий ПСЖ Усман Дембеле. Неудивительно, ведь француз является лидером атаки клуба, который лучше всего провел сезон 2024-2025.

Парижанам удалось выиграть все трофеи на внутренней арене, а также выиграть Лигу чемпионов. Некоторые эксперты согласны с этим мнением. К примеру, комментатор УПЛ ТВ Богдан Костюк в эксклюзивном комментарии 24 Каналу объяснил, почему Усман должен получить награду.

Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны барселонского дуэта Ямаль – Рафинья, отдаю предпочтение именно французу. За Дембеле по сути минимальное преимущество по всем важнейшим критериям, как то индивидуальная статистика и командные успехи. В конце концов это был дебютный для ПСЖ трофей Лиги Чемпионов, а определяющая роль в трансформации команды, которая состоялась в начале зимы, принадлежит Дембеле. По моему мнению, именно такие главные козыри в пользу француза,

– считает комментатор.

В прошлом сезоне Дембеле провел 53 матча за ПСЖ, оформив 33 гола и 15 ассистов во всех турнирах. Большинство из этих голов пришлись именно на 2025 год, когда парижане существенно прибавили.



Усмана Дембеле считают главным фаворитом на Золотой мяч / фото Getty Images

Именно тогда взорвался Усман, забив 15 голов в восьми матчах подряд. Так, журналист Даниил Вереитин считает, что Дембеле заслужил на трофей даже за предыдущие заслуги.

Я думаю, что на Золотой Мяч заслужил Усман Дембеле. Он был одним из лидеров ПСЖ в прошлом сезоне, а парижанам покорилось историческое достижение. Они впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. Дембеле уже 9 лет играет в топ-клубах: Боруссия Дортмунд, Барселона, ПСЖ. За это время он неоднократно доказывал свой высоченный класс, а еще выигрывал чемпионат мира. Поэтому как по суммарным заслугам, так и по выступлениям в сезоне 2024-2025 Усман заслужил эту награду,

– высказал свое мнение Даниил в эксклюзивном комментарии 24 Канал.

Частично это мнение разделил и Александр Михайлюк. Хоть его фаворит и не Усман, но известный комментатор уверен, что награда достанется французу и для этого есть все основания.

"Я думаю, что все-таки Дембеле получит. Во-первых, это France Football организатор. Во-вторых, Дембеле действительно провел какой-то просто монструозный сезон. Он перешел на позиции центр форварда и там только засиял. Ну и в-третьих, если Рафинья или Ямаль еще имеют возможность в будущем получить золотой мяч (как и Килиан Мбаппе), то для Дембеле это была лучшая кампания в жизни. Никто не застрахован, конечно. Потому что мы знаем, как на финише Родри обошел Винисиуса. Но почти не сомневаюсь. что выиграет Усман Дембеле", – говорит Александр.

Ямаль выиграет Золотой мяч?

Однако у Дембеле будет немалая конкуренция в голосовании. Главным его соперником называют лидера Барселоны Ламина Ямаля. 18-летний парень стал настоящим открытием последних сезонов.

Прошлым летом Ламину удалось выиграть Евро-2024, а в прошлом сезоне испанец выиграл все внутрииспанские трофеи с Барселоной. К примеру, блогер Максим Гиленко привел преимущества Ламина Ямаля как обладателя Золотого мяча.



Ямаль может стать самым молодым обладателем Золотого мяча / фото Getty Images

Недостатком в выступлениях игрока может быть его статистика, она скромнее Дембеле (18 голов и 21 ассист). Кроме того, каталонцам не удалось выйти в финал Лиги чемпионов, уступив Интеру.

Мой фаворит – Ямаль. Почему? Во-первых, возраст и уникальность. Во-вторых, это влияние Ламина на победы Барселоны решающими действиями. Статистика тоже впечатляет. А еще влиятельность Ямаля. Это первый игрок после Месси, фамилия которого сейчас почти на большинстве футболок болельщиков на улицах Барселоны. Он – икона подростков,

– заявил директор по маркетингу ФК Полесье Александр Денисов.

Витинья – теневой претендент на Золотой мяч?

А вот большинству украинских экспертов ближе по душе был Витинья. Полузащитник был ключевой фигурой для ПСЖ и лидером его в центре поля. Всего в этой зоне Луис Энрике делал ставку на него, а также Жоау Невеша и Фабиана Руиса.

Усман Дембеле забил 37 голов ПСЖ со старта прошлого сезона. ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. Делает ли это француза лучшим в мире? Сомнительно, ведь в составе команды Луиса Энрике слишком много игроков, делающих разницу. Мало быть бомбардиром, чтобы считаться самым важным. Поэтому, по моему мнению, Золотой мяч заслужил Витинья. Вот без него, без его скорости мысли, ПСЖ не был бы таким, каким есть сейчас. Португалец из тех игроков, что делают лучше всех одноклубников. В том числе и Дембеле,

– считает журналист и блогер Юрий Шевченко.

Конечно, статистика португальца не такая впечатляющая, как у Ямаля или Дембеле (8 голов и 5 ассистов. Однако отмечаться результативными действиями не является прямой обязанностью Витиньи.



Витинья является лидером в центре поля ПСЖ / фото из инстаграма игрока

Кроме того, летом 25-летний полузащитник выиграл со сборной Лигу наций, то есть выиграл больше трофеев даже за того же Дембеле. Франция тогда остановилась в полуфинале. Да и сам Усман не является твердым игроком основы "Ле Бле".

К примеру, именно Витинья заслужил выиграть Золотой мяч по мнению журналиста Игоря Бурбаса. Его мнение разделяет и Александр Михайлюк. Хотя комментатор и уверен, что награда достанется Дембеле, но свой голос он отдал бы за португальца.

Относительно моих личных предпочтений. Если давать кому-то из ПСЖ, то я дал бы не Дембеле, Дуэ, Хакими или Мендешу, а Витиньи. Через него идут все процессы в центре поля. В конце концов, игрок похожего амплуа Родри выиграл золотой мяч в прошлом году. Витинья – это действительно ключевая фигура парижской команды. Очень хотелось, чтобы он как можно больше баллов набрал. Хотя это не тот случай, когда твои предпочтения совпадают с реальностью,

– резюмировал Михайлюк.

Заслужил ли Золотой мяч Мохамед Салах?

Долгое время главным претендентом на трофей считался Мохамед Салах. Звезда Ливерпуля провел сумасшедший сезон в АПЛ и, в отличие от Дембеле, выдал феерическую первую часть сезона.

Египтянин оформил 34 гола и 23 ассиста во всех турнирах за мерсисайдцев. Причем львиная доля этих результативных действий пришлась именно на АПЛ, которую считают сильнейшим турниром мира.



Мохамед Салах зажигал за Ливерпуль в сезоне 2024-2025 / фото Getty Images

Однако неудача Ливерпуля в Лиге чемпионов де-факто похоронила шансы Мохамеда на Золотой мяч. Подопечные Арне Слота вылетели из турнира именно от ПСЖ в 1/8 финала, а Мохамед в этих матчах не впечатлил.

Тем не менее, уровень чемпионата Англии можно поставить в один ряд с ЛЧ, если не выше. Это легко подтверждают цены на портале Transfermarkt. Средняя стоимость одного клуба Лиги чемпионов составляла 430 миллионов евро, тогда как АПЛ – 632 миллиона.

Ливерпуль же выиграл чемпионат Англии уверенно и с большим отрывом. И именно Салах был безоговорочным лидером той команды. Однако мало кто сейчас верит в триумф египтянина.