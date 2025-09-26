Усман Дембеле записав своє прізвище у список переможців "Золотого м'яча". У голосуванні головним конкурентом француза був вінгер каталонської Барселони Ламін Ямаль.

Через декілька днів після церемонії нагородження з'явились результати голосування. Стало відомо, наскільки Усман Дембеле випередив Ламіна Ямаля та інших номінантів, пише 24 Канал із посиланням на Ballon d'Or.

Скільки балів набрала топ-10 "Золотого м'яча-2025"?

Французький лідер паризького ПСЖ у підсумку набрав 1380 балів. Натомість Ямаль отримав 1059 очок. Вітінья, який став третім у голосуванні, отримав 703 пункти.

Також у топ-10 увійшли Мухаммед Салах, Кіліан Мбаппе, Рафінья, Ашраф Хакімі, Коул Палмер, Джанлуїджі Доннарумма та Нуну Мендеш. До слова, останній набрав у вісім разів менше, аніж його одноклубник Дембеле – 171 бал.



Топ-10 "Золотого м'яча-2025" / Фото Ballon d'Or

Що відомо про вручення "Золотого м'яча-2025"?