Визначились головні претенденти на "Золотий м'яч": чи є серед них українці
- Goal оновив рейтинг претендентів на "Золотий м'яч" після фіналу Ліги чемпіонів 2024/2025.
- Перші три місця зайняли Усман Дембеле, Ламін Ямал та Рафінья.
- Дезіре Дуе значно піднявся в рейтингу, посівши 6 місце після переможного фіналу.
"Золотий м'яч" одна з найголовніших індивідуальних нагород у футболі. Кожен гравець мріє хоча б раз за свою кар'єру отримати омріяний трофей.
Авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на "Золотий м'яч". Позиції гравців значно змінились після фіналу Ліги чемпіонів 2024/2025, повідомляє 24 канал.
Читайте також Наставник ПСЖ назвав гравця, який заслужив отримати "Золотий м'яч"
Хто у списку претендентів на ЗМ
Перше місце за собою зберіг вінгер ПСЖ Усман Дембеле. На другій позиції юний талант з Барселони Ламін Ямал, а на третій сходинці розташувався Рафінья.
Значного покращив свою позицію Дезіре Дуе. Вінгер ПСЖ після переможного фіналу у Мюнхені піднявся на 6 місце, хоча до цього француз замикав 20 претендентів.
Топ 20 головних перетендентів на "Золотий м'яч":
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламін Ямал (Барселона)
- Рафінья Діас (Барселона)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Дезіре Дуе (ПСЖ)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ)
- Педрі (Барселона)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Роберт Левандовський (Барселона)
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Вітінья (ПСЖ)
- Жоау Невеш (ПСЖ)
- Віктор Дьокереш (Спортинг)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Бредлі Баркола (ПСЖ)
- Деклан Райс (Арсенал)
Раніше Рональдіньо назвав гравця, який стане наступним володарем "Золотого м'яча". Легенда футболу обрав гравця зі свого колишнього клубу "Барселона".