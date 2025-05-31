Визначились головні претенденти на "Золотий м'яч": чи є серед них українці

"Золотий м'яч" одна з найголовніших індивідуальних нагород у футболі. Кожен гравець мріє хоча б раз за свою кар'єру отримати омріяний трофей.

Авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на "Золотий м'яч". Позиції гравців значно змінились після фіналу Ліги чемпіонів 2024/2025, повідомляє 24 канал.

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Хто у списку претендентів на ЗМ

Перше місце за собою зберіг вінгер ПСЖ Усман Дембеле. На другій позиції юний талант з Барселони Ламін Ямал, а на третій сходинці розташувався Рафінья.

Значного покращив свою позицію Дезіре Дуе. Вінгер ПСЖ після переможного фіналу у Мюнхені піднявся на 6 місце, хоча до цього француз замикав 20 претендентів.

Топ 20 головних перетендентів на "Золотий м'яч":

Усман Дембеле (ПСЖ) Ламін Ямал (Барселона) Рафінья Діас (Барселона) Мохамед Салах (Ліверпуль) Кіліан Мбаппе (Реал) Дезіре Дуе (ПСЖ) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) Ашраф Хакімі (ПСЖ) Педрі (Барселона) Гаррі Кейн (Баварія) Роберт Левандовський (Барселона) Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) Вітінья (ПСЖ) Жоау Невеш (ПСЖ) Віктор Дьокереш (Спортинг) Нуну Мендеш (ПСЖ) Вінісіус Жуніор (Реал) Джуд Беллінгем (Реал) Бредлі Баркола (ПСЖ) Деклан Райс (Арсенал)

Раніше Рональдіньо назвав гравця, який стане наступним володарем "Золотого м'яча". Легенда футболу обрав гравця зі свого колишнього клубу "Барселона".