Вже 22 вересня поціновувачі футболу дізнаються ім'я нового володаря "Золотого м'яча". 69-та церемонія вручення відбудеться у паризькому театрі Шатле.

До списку номінантів потрапило 30 футболістів. На жаль, серед переліку немає жодного представника України, однак в історії вручення "Золотого м'яча" є одразу троє переможців серед українських гравців, повідомляє 24 Канал.

Олег Блохін (1975)

Вперше український футболіст тримав у руках "Золотий м'яч" ще у далекому 1975-му. Першим володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди у Європі серед українців став легендарний Олег Блохін.

Колишній форвард випередив у голосуванні німця Франка Бекенбауера та нідерландця Йогана Кройфа. Блохін набрав 122 із 130 можливих очок. Натомість його переслідувачі отримали лише 42 (Бекенбауер) та 27 очок (Кройф) відповідно. У відсотках показник очок Блохіна досягнув 93,8, що було на той момент абсолютним рекордом.



Блохін – перший володар "Золотого м'яча" від України / Фото ФК Динамо

У такому році ніхто не сумнівався, чому "Золотий м'яч" повинен отримати саме Олег Блохін. У 1975-му Динамо завоювало два трофеї – Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. У другому турнірі Блохін відзначився трьома голами у воротах мюнхенської Баварії, які привели киян до перемоги у трофея.

Олег Блохін на той час став другим футболістом СРСР, який здобув "Золотий м'яч". Першим був голкіпер Лев Яшин (1963).

Ігор Бєланов (1986)

Через 11 років "Золотий м'яч" над головою підійняв інших динамівець – Ігор Бєланов. У 1986 році запекла боротьба за нагороду велась між Бєлановим, Гарі Лінекером і Еміліо Бутрагеньйо. Переможцем голосування став одеський форвард Динамо Київ, набравши 84 бали. Бєланов випередив Лінекера на 22 очки, а Бутрагеньйо – на 25 пунктів.

У тому сезоні-1985/1986 Бєланов став найкращим бомбардиром Кубка володарів кубків УЄФА – 5 голів. Форвард став переможцем Кубка європейських чемпіонів та чемпіоном СРСР.



Ігор Бєланов із "Золотим м'ячем-1986" / Фото Getty Images

Цікаво, що британець Лінекер досі не може змиритись із цією поразкою Бєланову у боротьбі за нагороду.

Відзначимо, що Ігор Бєланов за свою кар'єру провів 388 матчів (114 голів та 18 асистів) за різні клуби. Найбільше зіграв за київське Динамо – 158 ігор (52 м'ячі та 15 гольових передач).

Андрій Шевченко (2004)

Третім та наразі останнім володарем "Золотого м'яча" від України є ще один ексдинамівець Андрій Шевченко.

Шевченко став першим гравцем в історії Динамо, який здобув нагороду виступаючи за інший клуб. Нападник здобув "Золотий м'яч" під час періоду виступів за італійський Мілан. Із 1999-го по 2006-й роки Шева виступав за "россонері" у статусі повноцінного гравця команди.

У 2004-му Шевченко випередив португальця Деку та бразильця Роналдінью у голосуванні "Золотого м'яча". Український футболіст отримав 175 очок. Натомість його переслідувачі набрали 139 та 133 бали відповідно.



Андрій Шевченко із нагородою / Фото Getty Images

Андрій Шевченко став першим та поки що останнім українським володарем нагороди після проголошення державної незалежності України.

Загалом в історії вручення "Золотого м'яча" було 15 українських номінантів. Останнім таким прикладом був форвард Роми Артем Довбик, який у 2024-му посів 29-те місце.

Чому Роналду критикував церемонію "Золотого м'яча"?

Відзначимо, що другий рік поспіль організатори церемонії не включають у список претендентів Кріштіану Роналду. Форвард саудівського Аль-Насра розкритикував голосування "Золотого м'яча". Слова португальця процитувало видання Ole.

"Золотий м'яч"? Це все фікція, брехня,

– сказав Роналду.

У минулому сезоні-2024/2025 Роналду провів 41 матч за Аль-Наср, відзначившись 35 голами. Кріштіану у своєму вже солідному віці не перестає зупинятись. Він став найкращим бомбардиром Ліги націй, де він тріумфував зі збірною Португалії (9 м'ячів).

