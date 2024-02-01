Дограють чемпіонат: Шахтар у меншості зіграв унічию із Зорею

У п'ятницю, 9 травня, стартував 28-й тур української Прем'єр-ліги 2024/2025. У першому матчі футбольного вікенду Зоря зіграла проти Шахтаря.

Зоря – Шахтар 0:0

Вилучення: Грам, 17

Шахтар втратив шанси на перемогу у турнірі, а також шанс потрапити у Лігу чемпіонів в наступному сезоні. Зоря закріпилась у середині таблиці та зберегла прописку у еліті, тому команди просто дограють чемпіонат, повідомляє 24 канал.

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"Суха" нічия

Початок матчу розпочався для Шахтаря невдало. У дебюті поєдинку Алаа Грам отримав дві жовті картки та був вилучений з поля. "Гірники" залишились у меншості.

Проте донеччани не сіли, а намагались атакувати, створюючи небезпечні моменти. Зоря не скористалась перевагою за кількістю гравців та також не змогла забити голів у протистоянні.

Матч завершився безгольовою нічиєю з рахунком 0:0. Шахтар залишився на третьому місці у турнірній таблиці, відстаючи від Олександрії, яка посідає друге місце в УПЛ.

Відеоогляд матчу Зоря – Шахтар: