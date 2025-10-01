Абердін – Шахтар: коли відбудеться дебютний матч "гірників" у Лізі конференцій
- Матч Абердін – Шахтар відбудеться 2 жовтня о 22:00 за київським часом на стадіоні "Піттодрі Стедіум".
- Це перша очна зустріч між командами. До цього "гірники" шість разів зустрічалися з представниками Шотландії.
Донецький Шахтар проведе першу в історії зустріч у рамках основного етапу Ліги конференцій. Команда Арда Турана спробує вдало розпочати турнір у поєдинку з шотландським Абердіном.
Це буде виїзний матч для "гірників". Він відбудеться на домашній арені Абердіна "Піттодрі Стедіум", повідомляє 24 Канал.
Коли розпочнеться гра Абердін – Шахтар?
Очне протистояння між шотландською та українською командами відбудеться 2 жовтня. Стартовий свисток головного арбітра цієї зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.
Обслуговуватиме поєдинок хорватська бригада суддів на чолі з Дуе Струканом. Йому в полі допомагатимуть асистенти Ален Якшич і Мар'ян Томаш.
Зазначимо, що раніше Абердін і Шахтар не перетиналися на футбольному полі. Загалом "гірники" шість разів грали проти шотландських клубів.
Кожного разу це був Селтік. Наразі між донеччанами та представниками чемпіонату Шотландії зберігається повний паритет – по дві перемоги, нічиї та поразки (баланс голів 8:5 на користь донеччан).
Матчі Шахтаря проти шотландських клубів у єврокубках (дані УЄФА)
- Шахтар 3:0 Селтік
- Селтік 1:0 Шахтар
- Шахтар 2:0 Селтік
- Селтік 2:1 Шахтар
- Шахтар 1:1 Селтік
- Селтік 1:1 Шахтар
Зазначимо, що в коментарі для Чемпіона прогноз на матч Абердін – Шахтар зробив Андрій Воробей. Колишній форвард "гірників" вважає, що донеччани зобов'язані перемагати.
Команда Турана явно переважає Абердін за класом та виконавчою майстерністю футболістів. Набагато вище за всіма параметрами. Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів. Так, зараз у команди є певні проблеми в ігровому плані. Але Шахтар зобов’язаний вигравати на "Піттодрі",
– сказав Воробей.
Нагадаємо, що всього Україну в Лізі конференцій представлятиме два клуби. Також у цьому турнірі візьме участь київське Динамо, яке в матчі першого туру зустрічатиметься з англійським Крістал Пелесом.
Як Шахтар опинився в Лізі конференцій?
"Гірники" стали переможцями Кубка України, тому розпочали свій шлях у єврокубках із першого раунду кваліфікації Ліги Європи.
Донеччани пройшли фінський Ільвес і турецький Бешикташ, але у третьому колі в серії пенальті поступилися грецькому Панатінаїкосу й опустилися в Лігу конференцій.
У раунді плейоф цього турніру Шахтар здолав швейцарський Серветт.
Суперниками "гірників" стануть: Абердін, Легія, Шемрок Роверс, Рієка, Брейдаблік і Хамрун Спартанс.