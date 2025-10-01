Донецький Шахтар проведе першу в історії зустріч у рамках основного етапу Ліги конференцій. Команда Арда Турана спробує вдало розпочати турнір у поєдинку з шотландським Абердіном.

Це буде виїзний матч для "гірників". Він відбудеться на домашній арені Абердіна "Піттодрі Стедіум", повідомляє 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Абердін – Шахтар?

Очне протистояння між шотландською та українською командами відбудеться 2 жовтня. Стартовий свисток головного арбітра цієї зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

Обслуговуватиме поєдинок хорватська бригада суддів на чолі з Дуе Струканом. Йому в полі допомагатимуть асистенти Ален Якшич і Мар'ян Томаш.

Зазначимо, що раніше Абердін і Шахтар не перетиналися на футбольному полі. Загалом "гірники" шість разів грали проти шотландських клубів.

Кожного разу це був Селтік. Наразі між донеччанами та представниками чемпіонату Шотландії зберігається повний паритет – по дві перемоги, нічиї та поразки (баланс голів 8:5 на користь донеччан).

Матчі Шахтаря проти шотландських клубів у єврокубках (дані УЄФА)

Шахтар 3:0 Селтік

Селтік 1:0 Шахтар

Шахтар 2:0 Селтік

Селтік 2:1 Шахтар

Шахтар 1:1 Селтік

Селтік 1:1 Шахтар

Зазначимо, що в коментарі для Чемпіона прогноз на матч Абердін – Шахтар зробив Андрій Воробей. Колишній форвард "гірників" вважає, що донеччани зобов'язані перемагати.

Команда Турана явно переважає Абердін за класом та виконавчою майстерністю футболістів. Набагато вище за всіма параметрами. Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів. Так, зараз у команди є певні проблеми в ігровому плані. Але Шахтар зобов’язаний вигравати на "Піттодрі",

– сказав Воробей.

Нагадаємо, що всього Україну в Лізі конференцій представлятиме два клуби. Також у цьому турнірі візьме участь київське Динамо, яке в матчі першого туру зустрічатиметься з англійським Крістал Пелесом.

Як Шахтар опинився в Лізі конференцій?