Укр Рус
Sport News 24 Футбол Абердін – Шахтар: коли відбудеться дебютний матч "гірників" у Лізі конференцій
1 жовтня, 18:15
3

Абердін – Шахтар: коли відбудеться дебютний матч "гірників" у Лізі конференцій

Денис Іваненко
Основні тези
  • Матч Абердін – Шахтар відбудеться 2 жовтня о 22:00 за київським часом на стадіоні "Піттодрі Стедіум".
  • Це перша очна зустріч між командами. До цього "гірники" шість разів зустрічалися з представниками Шотландії.

Донецький Шахтар проведе першу в історії зустріч у рамках основного етапу Ліги конференцій. Команда Арда Турана спробує вдало розпочати турнір у поєдинку з шотландським Абердіном.

Це буде виїзний матч для "гірників". Він відбудеться на домашній арені Абердіна "Піттодрі Стедіум", повідомляє 24 Канал.

Читайте також Бенфіка вдруге провалилась у Лізі чемпіонів: як зіграли Трубін і Судаков проти Челсі

Коли розпочнеться гра Абердін – Шахтар?

Очне протистояння між шотландською та українською командами відбудеться 2 жовтня. Стартовий свисток головного арбітра цієї зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

Обслуговуватиме поєдинок хорватська бригада суддів на чолі з Дуе Струканом. Йому в полі допомагатимуть асистенти Ален Якшич і Мар'ян Томаш.

Зазначимо, що раніше Абердін і Шахтар не перетиналися на футбольному полі. Загалом "гірники" шість разів грали проти шотландських клубів.

Кожного разу це був Селтік. Наразі між донеччанами та представниками чемпіонату Шотландії зберігається повний паритет – по дві перемоги, нічиї та поразки (баланс голів 8:5 на користь донеччан).

Матчі Шахтаря проти шотландських клубів у єврокубках (дані УЄФА)

  • Шахтар 3:0 Селтік
  • Селтік 1:0 Шахтар
  • Шахтар 2:0 Селтік
  • Селтік 2:1 Шахтар
  • Шахтар 1:1 Селтік
  • Селтік 1:1 Шахтар 

Зазначимо, що в коментарі для Чемпіона прогноз на матч Абердін – Шахтар зробив Андрій Воробей. Колишній форвард "гірників" вважає, що донеччани зобов'язані перемагати.

Команда Турана явно переважає Абердін за класом та виконавчою майстерністю футболістів. Набагато вище за всіма параметрами. Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів. Так, зараз у команди є певні проблеми в ігровому плані. Але Шахтар зобов’язаний вигравати на "Піттодрі",
– сказав Воробей. 

Нагадаємо, що всього Україну в Лізі конференцій представлятиме два клуби. Також у цьому турнірі візьме участь київське Динамо, яке в матчі першого туру зустрічатиметься з англійським Крістал Пелесом.

Як Шахтар опинився в Лізі конференцій?

  • "Гірники" стали переможцями Кубка України, тому розпочали свій шлях у єврокубках із першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

  • Донеччани пройшли фінський Ільвес і турецький Бешикташ, але у третьому колі в серії пенальті поступилися грецькому Панатінаїкосу й опустилися в Лігу конференцій.

  • У раунді плейоф цього турніру Шахтар здолав швейцарський Серветт.

  • Суперниками "гірників" стануть: Абердін, Легія, Шемрок Роверс, Рієка, Брейдаблік і Хамрун Спартанс.