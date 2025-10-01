Донецкий Шахтер проведет первую в истории встречу в рамках основного этапа Лиги конференций. Команда Арда Турана попытается удачно начать турнир в поединке с шотландским Абердином.

Это будет выездной матч для "горняков". Он состоится на домашней арене Абердина "Питтодри Стэдиум", сообщает 24 Канал.

Читайте также Бенфика во второй раз провалилась в Лиге чемпионов: как сыграли Трубин и Судаков против Челси

Когда начнется игра Абердин – Шахтер?

Очное противостояние между шотландской и украинской командами состоится 2 октября. Стартовый свисток главного арбитра этой встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Обслуживать поединок будет хорватская бригада судей во главе с Дуэ Струканом. Ему в поле будут помогать ассистенты Ален Якшич и Марьян Томаш.

Отметим, что ранее Абердин и Шахтер не пересекались на футбольном поле. В общем "горняки" шесть раз играли против шотландских клубов.

Каждый раз это был Селтик. Сейчас между донетчанами и представителями чемпионата Шотландии сохраняется полный паритет – по две победы, ничьи и поражения (баланс голов 8:5 в пользу донетчан).

Матчи Шахтера против шотландских клубов в еврокубках (данные УЕФА)

Шахтер 3:0 Селтик

Селтик 1:0 Шахтер

Шахтер 2:0 Селтик

Селтик 2:1 Шахтер

Шахтер 1:1 Селтик

Селтик 1:1 Шахтер

Отметим, что в комментарии для Чемпиона прогноз на матч Абердин – Шахтер сделал Андрей Воробей. Бывший форвард "горняков" считает, что дончане обязаны побеждать.

Команда Турана явно превосходит Абердин по классу и исполнительскому мастерству футболистов. Намного выше по всем параметрам. Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов. Да, сейчас у команды есть определенные проблемы в игровом плане. Но Шахтер обязан выигрывать на "Питтодри",

– сказал Воробей.

Напомним, что всего Украину в Лиге конференций будет представлять два клуба. Также в этом турнире примет участие киевское Динамо, которое в матче первого тура будет встречаться с английским Кристал Пелесом.

Как Шахтер оказался в Лиге конференций?