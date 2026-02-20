Страшно повертатися до Росії: фігуристка після падіння на Олімпіаді зробила гучну заяву
- Аделія Петросян, яка фінішувала шостою на Олімпіаді, висловила глибоке розчарування своїм результатом і зазначила, що їй буде психологічно важко повернутися до Росії через тиск та очікування.
- Петросян спробувала виконати складні технічні елементи, включаючи чотирикратний стрибок, але впала, що суттєво вплинуло на її результат, і жоден російський фігурист не здобув медаль на цих Іграх – вперше з 1960 року.
"Нейтральна" фігуристка Аделія Петросян була однією з претенденток на медалі Олімпіади-2026. Попри високі очікування, її прокат не виправдав сподівань.
Спортсменка зізналася, що після виступу на Олімпійських іграх в Італії їй буде "психологічно складно" повернутися до Росії, передає Sports.ru. 18-річна фігуриста, яка фінішувала шостою у жіночому одиночному катанні, висловила глибоке розчарування результатом.
Що сказала російська фігуристка?
Аделія Петросян завершила турнір на шостому місці із загальним балом 214,53. Попри яскраву коротку програму, де вона фінішувала серед лідерів, її виступ у довільній програмі супроводжувався помилками та невдалим стрибком.
Після прокату спортсменка зізналася журналістам, що їй "психологічно буде важко повернутися в Росію" через очікування та тиск, який супроводжував її участь у змаганнях. В інтерв’ю вона також висловила відчуття "сором’язливості" та розчарування – як перед собою, так і перед вболівальниками.
Падіння та реакція
Петросян спробувала складні технічні елементи у довільній програмі, включаючи намагання виконати чотирикратний стрибок, але впала, що суттєво вплинуло на результат.
Жоден російський фігурист не здобув медалі Олімпійських ігор – вперше з 1960 року, пише english.pravda.ru. Результат Петросян та її слова про повернення до країни викликали активне обговорення в медіа та соцмережах.
Росіяни на зимовій Олімпіаді в Італії
- На цих Іграх росіяни офіційно не представлені як нація, але індивідуальні нейтральні спортсмени все ж беруть участь у деяких дисциплінах.
- У збірній Грузії 75% спортсменів на цій Олімпіаді – росіяни, зокрема фігуристи, які живуть та тренуються у Москві.
- Міжнародний олімпійський комітет натякнув на можливість скасування санкцій проти російських спортсменів.