"Вільна каса": тренер, що підсидів у Вердері українця, тепер продає гамбургери

Александер Нурі через відсутність роботи у футболі наважився на радикальну зміну професії. Тренер тепер керує не гравцями, а ресторанами фастфуду.

У свої 46 років німець пішов у McDonald's і вивчився там готувати й стежити за виконанням замовлень. Зустріти його можна у двох закладах у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, пише 24 Канал з посиланням на sport.de.

Чому Нурі пішов працювати у фастфуд?

Кар'єра тренера, як власне і гравця, у Александера Нурі не склалася: згідно з даними Transfermarkt, без врахування молодіжних команд лише у бременському Вердері йому вдалося пробути трохи більше, ніж рік.

До речі, на посаді головного тренера "музик" німець підсидів українця Віктора Скрипника. У вересні 2016 року наш співвітчизник саме мав чорну смугу у результатах, і керівництво замість нього призначило Нурі, який до того керував дублем.

Чим тепер займається Нурі?

Побувши безробітним з 2022 року, Александер пішов вчитися смажити бургери. Поступово зростав на новій роботі: отримав підвищення до менеджера ресторанів.

Екстренер порівняв футбол і сферу громадського харчування:

Якщо подумати, то і там, і там потрібно вміти об'єднувати людей. На полі гравців, на кухні співробітників. Основний принцип схожий: маєш розуміти, що перед тобою за людина, що її мотивує, що потрібно, щоб вона добре працювала,

– поділився з журналістами Александр Нурі.

Хто ще з футболістів подався в інші професії?