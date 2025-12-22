Гравець команди Першої ліги відреагував на інформацію про затримання ТЦК

Напередодні у мережі з'явилося повідомлення про мобілізацію до лав ЗСУ футболіста сумської Вікторії Андрія Дедяєва. 31-річний захисник прокоментував інформацію.

На одному з пабліків в інстаграмі була опублікована новина про затримання працівниками ТЦК Андрія Дедяєва. Футболіст у коментарях дуже оперативно дав однозначну відповідь на допис, повідомляє 24 Канал з посиланням на gool_ua.

Читайте також Зірвана кишеня на кофті Гармаша: у мережі з'явилося фото мобілізованого ексгравця Динамо

Що сказав Дедяєв про свою мобілізацію?

Захисник сумської Вікторії спростував своє затримання працівниками ТЦК.

Дуже дякую, але новина не є дійсною, можу спростувати на 100%,

– написав Дедяєв.

Коментар Дедяєва щодо мобілізації / Скриншот з інстаграму gool_ua

Що відомо про мобілізацію Дедяєва?

Нагадаємо, що 21 грудня з'явилася інформація про мобілізацію Андрія Дедяєва. Футболіст сумської Вікторії якраз перебував у відпустці у Кам'янському, де підтримував форму граючи у мініфутбол.

Начебто у Кам'янському 31-річний гравець був затриманий та доставлений до територіального центру комплектування.

Зазначимо, що Андрій Дедяєв є основним гравцем команди Першої ліги Вікторія Суми. За даними Transfermarkt, у сезоні 2025 – 2026 лівий захисник зіграв 19 матчів у всіх турнірах та віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з Вікторією розрахований до 2026 року.

Кого з футболістів мобілізували?