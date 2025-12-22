Гравець команди Першої ліги відреагував на інформацію про затримання ТЦК
- Андрій Дедяєв спростував інформацію про своє затримання працівниками ТЦК, заявивши, що це неправда.
- Дедяєв перебував у відпустці у Кам'янському, коли з'явилася інформація про його мобілізацію, але він продовжував тренуватися, граючи у мініфутбол.
Напередодні у мережі з'явилося повідомлення про мобілізацію до лав ЗСУ футболіста сумської Вікторії Андрія Дедяєва. 31-річний захисник прокоментував інформацію.
На одному з пабліків в інстаграмі була опублікована новина про затримання працівниками ТЦК Андрія Дедяєва. Футболіст у коментарях дуже оперативно дав однозначну відповідь на допис, повідомляє 24 Канал з посиланням на gool_ua.
Читайте також Зірвана кишеня на кофті Гармаша: у мережі з'явилося фото мобілізованого ексгравця Динамо
Що сказав Дедяєв про свою мобілізацію?
Захисник сумської Вікторії спростував своє затримання працівниками ТЦК.
Дуже дякую, але новина не є дійсною, можу спростувати на 100%,
– написав Дедяєв.
Коментар Дедяєва щодо мобілізації / Скриншот з інстаграму gool_ua
Що відомо про мобілізацію Дедяєва?
Нагадаємо, що 21 грудня з'явилася інформація про мобілізацію Андрія Дедяєва. Футболіст сумської Вікторії якраз перебував у відпустці у Кам'янському, де підтримував форму граючи у мініфутбол.
Начебто у Кам'янському 31-річний гравець був затриманий та доставлений до територіального центру комплектування.
Зазначимо, що Андрій Дедяєв є основним гравцем команди Першої ліги Вікторія Суми. За даними Transfermarkt, у сезоні 2025 – 2026 лівий захисник зіграв 19 матчів у всіх турнірах та віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з Вікторією розрахований до 2026 року.
Кого з футболістів мобілізували?
- Наразі відомо про мобілізацію кількох футболістів, які ще не завершили ігрову кар'єру. Зокрема на початку вересня при спробі незаконного перетину кордону був затриманий ексголкіпер Динамо Артур Рудько.
- Ексзірка Динамо та збірної України Денис Гармаш поповнив лави ЗСУ у листопаді 2025 року. Півзахисник самостійно обрав підрозділ для служби.
- Раніше мобілізували захисника Хуста Миколу Сираша, гравця Поділля Євгена Корохова. Також повідомлялося про відправлення до ТЦК Романа Гагуна. Ексфутболіст Кудрівки мав зіграти матч 1-го туру в УПЛ.