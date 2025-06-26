Лунін визначився з майбутнім: чи залишиться футболіст у Реалі
- Андрій Лунін вирішив залишитись у Реалі, попри поради оточення шукати команду з більше ігровою практикою.
- У сезоні 2024/2025 Лунін зіграв 12 матчів за Реал, пропустивши 19 голів і зберігши ворота "сухими" 4 рази.
Андрій Лунін продовжує бути дублером Тібо Куртуа у Реалі. Оточення українського воротаря радить йому покинути мадридців та знайти команду, де він зможе отримувати стабільну ігрову практику.
Після довгих роздумів Лунін визначився зі своїм майбутнім. У результаті 26-річний голкіпер ухвалив рішення залишитись у Реалі, повідомляє 24 канал із посиланням Marca.
Читайте також Елітна нерухомість та гора м'ячів: що можна купити в Україні за річну зарплату Луніна у Реалі
Чому Лунін залишився у Реалі
Андрій Лунін наразі немає кращого варіанту, ніж продовжувати кар'єру у Реалі. Перед стартом Клубного чемпіонату світу 2025 відбулись перемовини між "вершковими" та українським голкіпером.
Лунін заявив про свою відданість "Королівському клубу". Андрій має велике бажання працювати з Хабі Алонсо, який нещодавно очолив Реал, та розуміє про конкуренцію з Тібо Куртуа.
До слова. Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом у 2024 році. Нова угода українського воротаря з "бланкос" розрахована до 2030 року.
Додамо, що у сезоні 2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 19 голів та 4 рази зберіг ворота "сухими".
Раніше повідомляли, що Андрій Лунін може перейти в сенсаційний іспанський клуб, який вперше за 24 роки повернувся у Ла Лігу.