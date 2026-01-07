Укр Рус
Sport News 24 Футбол "Найкращий молодий воротар у Європі": Шевченко оцінив голкіпера з Харківщини
7 січня, 10:43
3

"Найкращий молодий воротар у Європі": Шевченко оцінив голкіпера з Харківщини

Андрій Олійник
Основні тези
  • Президент УАФ Андрій Шевченко назвав Андрія Луніна найкращим молодим воротарем у Європі, вважаючи, що попереду у нього успішна кар'єра.
  • Андрій Лунін, уродженець Харківщини, грає за Реал з 2018 року і вже має значні досягнення, включаючи два трофеї Ліги чемпіонів та два чемпіонства Іспанії.

Президент УАФ Андрій Шевченко визначився зі своїм претендентом на "голден боя" серед європейських голкіперів. Очікувано ним став українець – а саме гравець Реала Андрій Лунін.

Попри те, що уродженцю Харківщини невдовзі виповниться вже 27 років, специфіка позиції воротаря дозволяє вважати його молодим футболістом. Шевченко переконаний, що попереду у Луніна тривала успішна кар'єра, пише 24 Канал з посиланням на проєкт Planeta ReadMadrid.

Дивіться також Реал повісив цінник на Луніна: скільки доведеться заплатити за трансфер українця 

Що сказав Шевченко про Луніна?

В інтерв'ю очільник Української асоціації футболу не приховував свого захоплення співвітчизником.

У нього достатньо якостей, щоб конкурувати за місце в основному складі з Тібо Куртуа. Немає сумніву, що він найкращий молодий воротар у Європі. Думаю, він проведе в Реалі багато років,
– сказав Андрій Шевченко. 

Довідка. Андрій Лунін народився у Берестині (колишній Красноград) Харківської області. Виховувався у системі харківського Металіста, грав у Дніпрі та Зорі до трансферу в Реал у 2018 році. За даними порталу Transfermarkt, провів вже 42 матчі в Ла Лізі, 15 у Кубку Короля та 13 у Лізі чемпіонів. Володар двох трофеїв ЛЧ, двох Суперкубків Європи, двічі чемпіон Іспанії та переможець Міжконтинентального кубка.

Як грає Лунін цього сезону?