"Найкращий молодий воротар у Європі": Шевченко оцінив голкіпера з Харківщини

Президент УАФ Андрій Шевченко визначився зі своїм претендентом на "голден боя" серед європейських голкіперів. Очікувано ним став українець – а саме гравець Реала Андрій Лунін.

Попри те, що уродженцю Харківщини невдовзі виповниться вже 27 років, специфіка позиції воротаря дозволяє вважати його молодим футболістом. Шевченко переконаний, що попереду у Луніна тривала успішна кар'єра, пише 24 Канал з посиланням на проєкт Planeta ReadMadrid.

Що сказав Шевченко про Луніна?

В інтерв'ю очільник Української асоціації футболу не приховував свого захоплення співвітчизником.

У нього достатньо якостей, щоб конкурувати за місце в основному складі з Тібо Куртуа. Немає сумніву, що він найкращий молодий воротар у Європі. Думаю, він проведе в Реалі багато років,

– сказав Андрій Шевченко.

Довідка. Андрій Лунін народився у Берестині (колишній Красноград) Харківської області. Виховувався у системі харківського Металіста, грав у Дніпрі та Зорі до трансферу в Реал у 2018 році. За даними порталу Transfermarkt, провів вже 42 матчі в Ла Лізі, 15 у Кубку Короля та 13 у Лізі чемпіонів. Володар двох трофеїв ЛЧ, двох Суперкубків Європи, двічі чемпіон Іспанії та переможець Міжконтинентального кубка.

Як грає Лунін цього сезону?