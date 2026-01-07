Попри те, що уродженцю Харківщини невдовзі виповниться вже 27 років, специфіка позиції воротаря дозволяє вважати його молодим футболістом. Шевченко переконаний, що попереду у Луніна тривала успішна кар'єра, пише 24 Канал з посиланням на проєкт Planeta ReadMadrid.
Дивіться також Реал повісив цінник на Луніна: скільки доведеться заплатити за трансфер українця
Що сказав Шевченко про Луніна?
В інтерв'ю очільник Української асоціації футболу не приховував свого захоплення співвітчизником.
У нього достатньо якостей, щоб конкурувати за місце в основному складі з Тібо Куртуа. Немає сумніву, що він найкращий молодий воротар у Європі. Думаю, він проведе в Реалі багато років,
– сказав Андрій Шевченко.
Довідка. Андрій Лунін народився у Берестині (колишній Красноград) Харківської області. Виховувався у системі харківського Металіста, грав у Дніпрі та Зорі до трансферу в Реал у 2018 році. За даними порталу Transfermarkt, провів вже 42 матчі в Ла Лізі, 15 у Кубку Короля та 13 у Лізі чемпіонів. Володар двох трофеїв ЛЧ, двох Суперкубків Європи, двічі чемпіон Іспанії та переможець Міжконтинентального кубка.
Як грає Лунін цього сезону?
На рахунку українця лише два матчі за всю другу половину 2025 року. В Лізі чемпіонів з ним на воротах Реал мало не зганьбився проти грецького Олімпіакоса, пропустивши тричі, але партнерів покером врятував Кіліан Мбаппе.
В іншій грі у Кубку Короля Лунін навіть вивів Реал на поле у ролі капітана, але усе завершилося двома пропущеними голами від команди третього дивізіону.
За інформацією іспанських ЗМІ, голкіпер більше не пов'язує своє майбутнє з Реалом і може проміняти Мадрид на Вільярреал вже цього літа.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров не викликав Луніна на матчі відбору до чемпіонату світу. Сам голкіпер спростував чутки, що не має бажання виступати за головну команду, і звинуватив журналістів у брехні.