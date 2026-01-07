Несмотря на то, что уроженцу Харьковщины вскоре исполнится уже 27 лет, специфика позиции вратаря позволяет считать его молодым футболистом. Шевченко убежден, что впереди у Лунина длительная успешная карьера, пишет 24 Канал со ссылкой на проект Planeta ReadMadrid.

Что сказал Шевченко о Лунине?

В интервью глава Украинской ассоциации футбола не скрывал своего восхищения соотечественником.

У него достаточно качеств, чтобы конкурировать за место в основном составе с Тибо Куртуа. Нет сомнения, что он лучший молодой вратарь в Европе. Думаю, он проведет в Реале много лет,

– сказал Андрей Шевченко.

Справка. Андрей Лунин родился в Берестине (бывший Красноград) Харьковской области. Воспитывался в системе харьковского Металлиста, играл в Днепре и Заре до трансфера в Реал в 2018 году. По данным портала Transfermarkt, провел уже 42 матча в Ла Лиге, 15 в Кубке Короля и 13 в Лиге чемпионов. Обладатель двух трофеев ЛЧ, двух Суперкубков Европы, дважды чемпион Испании и победитель Межконтинентального кубка.

Как играет Лунин в этом сезоне?