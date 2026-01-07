Несмотря на то, что уроженцу Харьковщины вскоре исполнится уже 27 лет, специфика позиции вратаря позволяет считать его молодым футболистом. Шевченко убежден, что впереди у Лунина длительная успешная карьера, пишет 24 Канал со ссылкой на проект Planeta ReadMadrid.
Что сказал Шевченко о Лунине?
В интервью глава Украинской ассоциации футбола не скрывал своего восхищения соотечественником.
У него достаточно качеств, чтобы конкурировать за место в основном составе с Тибо Куртуа. Нет сомнения, что он лучший молодой вратарь в Европе. Думаю, он проведет в Реале много лет,
– сказал Андрей Шевченко.
Справка. Андрей Лунин родился в Берестине (бывший Красноград) Харьковской области. Воспитывался в системе харьковского Металлиста, играл в Днепре и Заре до трансфера в Реал в 2018 году. По данным портала Transfermarkt, провел уже 42 матча в Ла Лиге, 15 в Кубке Короля и 13 в Лиге чемпионов. Обладатель двух трофеев ЛЧ, двух Суперкубков Европы, дважды чемпион Испании и победитель Межконтинентального кубка.
Как играет Лунин в этом сезоне?
На счету украинца лишь два матча за всю вторую половину 2025 года. В Лиге чемпионов с ним на воротах Реал чуть не опозорился против греческого Олимпиакоса, пропустив трижды, но партнеров покером спас Килиан Мбаппе.
В другой игре в Кубке Короля Лунин даже вывел Реал на поле в роли капитана, но все завершилось двумя пропущенными голами от команды третьего дивизиона.
По информации испанских СМИ, голкипер больше не связывает свое будущее с Реалом и может променять Мадрид на Вильярреал уже этим летом.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывал Лунина на матчи отбора к чемпионату мира. Сам голкипер опроверг слухи, что не имеет желания выступать за главную команду, и обвинил журналистов во лжи.