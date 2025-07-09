Лунін вибісив українських фанів російською мовою під час челенджу Реала: провальне відео Андрія

Воротар збірної України потрапив у незручну ситуацію під час кумедного відео. Андрій не зумів сказати українською просте слово та перейшов на російську.

Український воротар Андрій Лунін залишається одним з найуспішніших наших земляків у футболі. Втім, перед півфіналом Клубного чемпіонату світу-2025 кіпер Реала потрапив у неприємну ситуацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Реал Мадрид.

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Провал Луніна

Вже у середу, 9 липня, "бланкос" позмагаються із ПСЖ за путівку до фіналу КЧС. Перед грою мадридці провели челендж для своїх гравців, які мали сказати слово "півфінал" рідною мовою.

Участь у ньому взяли Вінісіус, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем, Тібо Куртуа, Антоніо Рюдігер, Лука Модрич та інші гравці. Серед них був і Лунін, проте Андрій замість української мови вимовив "полуфінал" російською.

Як Лунін проходив челендж від Реала: дивитися відео

Цікаво, що підпис "півфінал" на відео був українською. Та і прапор самої України. Не дивно, що на тлі війни з Росією футбольні фанати висловили обурення переходом Луніна на мову окупантів і покепкували з нього.

"На язикє матєрі"

"Я на украінском нє смагу, у меня русскаязічная челюсть""

"Ну сказав хорватською, буває..."

"Спалився"

"Довбай*б і позорище"

"Лунтік, "полуфинал" грається в межах боліт, а "півфінал" в усьому іншому цивілізованому світі"

"Добре хоч СММники Реалу не такі тупі, як їхній голкіпер"

"Андрюша, ти що забув як каша вдома пахне чи шо?"

"В Реал Забарному теж не можна, тут теж московскій воротар"

"Єб*не позорисько, досі не можеш мову вивчити та себе відмежувати від ру*ні, с*ка 1 слово не зміг сказати українською"

"Друже, у тебе щось з дикцією чи щелепою? Натякни нам, бо погано виходить вимовляти півфінал"

"Андрію, ви до якої країни себе відносите?"

Гнівна реакція українців у соцмережі на російську мову Луніна:

Нагадаємо, що Лунін виступає за Реал з 2018 року. Спочатку мадридці віддавали кіпера в оренду в Леганес, Вальядолід і Ов'єдо. Втім, з 2020 року Андрій залишається в Мадриді та не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа.

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Наразі українець провів 62 матчі за "бланкос" і записав на свій рахунок 22 асисти. У складі Реала Лунін виграв 11 трофеїв, в тому числі дві Ліги чемпіонів і два чемпіонати Іспанії.