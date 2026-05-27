Шевченко вперше розкрив, у яких стосунках залишився з Ребровим

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував поточний стан взаємин із Сергієм Ребровим. Очільник футбольної асоціації запевнив, що вони зберегли повне професійне взаєморозуміння.

Колишні партнери по легендарному тандему нападників Динамо тривалий час співпрацювали вже як керівник асоціації та головний тренер національної команди. Після того як Сергій Ребров залишив посаду наставника збірної України, у пресі ширилися чутки про можливий конфлікт між футбольними функціонерами, передає 24 Канал.

Які стосунки у Шевченка та Реброва?

Андрій Шевченко категорично спростував інформацію про те, що припинення співпраці у збірній негативно вплинуло на його особисте спілкування з колишнім тренером. За словами очільника УАФ, між ними не виникло жодних непорозумінь чи прихованих конфліктів.

Ні, у нас рівні стосунки, як завжди. Ми професійно розуміємо, тому все нормально. Ми поговорили і зрозуміли, що краще, щоб на цей момент дві сторони розійшлися, бо це буде краще для українського футболу,

– розповів Шевченко в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир".

Чому Ребров залишив збірну України?

Екснаставник національної команди не виконав завдання виходу збірної України на чемпіонат світу-2026. Ребров піддався жорсткій критиці з боку вболівальників та експертів. Однак самотужки не став покидати свою посаду після провального плей-оф.

Варто нагадати, що цей тандем розпочав спільну роботу в УАФ після того, як Андрій Шевченко очолив асоціацію. Сергій Ребров на посаді головного тренера національної збірної став ключовою фігурою у вертикалі збірних, яку вибудовував президент. Протягом цього періоду керівництво асоціації та тренерський штаб працювали у тісній зв'язці, реформуючи систему підготовки футболістів та координуючи роботу команд усіх вікових категорій.