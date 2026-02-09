"Ви дуже багато брешете": Шевченко вступив у перепалку з блогером

Президент УАФ Андрій Шевченко провів прескоференцію у Будинку футболу з нагоди другої річниці роботи своєї команди. Не обійшлося без гострих питань від журналістів та блогерів.

Очільник Української асоціації футболу вступив у перепалку з блогером Ігорем Бурбасом. Останній задав питання Шевченку щодо того, чи був він акціонером компанії, кінцевим бенефіціаром якої є російський олігарх Роман Абрамович, інформує "Трибуна".

Що відомо про перепалку Бурбаса та Шевченка?

Ігор Бурбас звинуватив очільника УАФ у зв'язку з російським мільярдером Романом Абрамовичем. Мовляв, у 2015 році Шевченко увійшов в компанію з видобутку золота на Чукотці в партнерстві з олігархом. Президент Асоціації футболу назвав це неправдою.

Я не буду вам розшифровувати. Ви ж збираєте інформацію – перевіряйте ваші джерела. По-перше, ви дуже багато брешете,

– додав Шевченко.

Пізніше очільник УАФ доповнив, що був "дуже маленьким акціонером" у цій компанії і фактично не брав жодної участі в її діяльності.

Про що йшлося під час пресконференції у Будинку футболу?

Пресконференцію присвятили підбиттю підсумків другого року роботи оновленої команди Української асоціації футболу.

За інформцією сайту УАФ, Шевченко окреслив позицію асоціації щодо можливого допуску російських команд до змагань.

Говорили про статус українських легіонерів у країнах Європи, запровадження механізму прямої компенсації для перших дитячих тренерів, а також представили оновлену організаційну структуру адміністрації УАФ.

Крім цього, Андрій Шевченко повідомив, що Сергій Ребров залишиться на посаді головного тренера збірної України як мінімум до закінчення чемпіонату світу.

Шевченко на чолі УАФ