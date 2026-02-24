378 імен: Шевченко нагадав, яку ціну заплатили футболісти і тренери за свободу України

У четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент УАФ Андрій Шевченко зробив заяву щодо наслідків війни для футболу і спорту загалом.

Очільник асоціації озвучив інформацію щодо загиблих діячів футболу, які віддали свої життя, захищаючи Україну, у зверненні на своїй інстаграм-сторінці.

Дивіться також Каладзе говорив з Шевченком про війну: що сказали одне одному зірки Динамо і Мілана

Що сказав Шевченко про чотири роки повномасштабної війни?

За словами Андрія Шевченка, кожен українець за чотири роки російського вторгнення склав список тих, кого згадує під час хвилини мовчання і за ким постійно сумує й оплакує.

Це діти, які вже ніколи не досягнуть повноліття. Це спортсмени, які вже ніколи не вийдуть на старт, не піднімуть прапор на п’єдесталі. Це страшні числа в новинах після чергового обстрілу. Та найдовші списки — захисників і захисниць, які втратили життя в боротьбі проти ворога,

– наголосив президент УАФ.

Шевченко розповів, що у Меморіалі загиблих представників футбольної спільноти наразі зафіксовано 378 імен футболістів і тренерів, які приєдналися до Сил оборони та загинули, захищаючи Україну.

Очільник українського футболу пообіцяв пам'ятати кожне людське життя, обірване війною.

Як Шевченко протистоїть поверненню росіян у великий футбол?