Укр Рус
Sport News 24 Футбол 378 імен: Шевченко нагадав, яку ціну заплатили футболісти і тренери за свободу України
24 лютого, 12:27
2

378 імен: Шевченко нагадав, яку ціну заплатили футболісти і тренери за свободу України

Андрій Олійник
Основні тези
  • Андрій Шевченко повідомив, що 378 футболістів і тренерів загинули, захищаючи Україну від російського вторгнення.
  • УАФ протистоїть поверненню російських команд у міжнародні змагання, незважаючи на заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно про це.

У четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент УАФ Андрій Шевченко зробив заяву щодо наслідків війни для футболу і спорту загалом.

Очільник асоціації озвучив інформацію щодо загиблих діячів футболу, які віддали свої життя, захищаючи Україну, у зверненні на своїй інстаграм-сторінці.

Дивіться також Каладзе говорив з Шевченком про війну: що сказали одне одному зірки Динамо і Мілана 

Що сказав Шевченко про чотири роки повномасштабної війни?

За словами Андрія Шевченка, кожен українець за чотири роки російського вторгнення склав список тих, кого згадує під час хвилини мовчання і за ким постійно сумує й оплакує.

Це діти, які вже ніколи не досягнуть повноліття. Це спортсмени, які вже ніколи не вийдуть на старт, не піднімуть прапор на п’єдесталі. Це страшні числа в новинах після чергового обстрілу. Та найдовші списки — захисників і захисниць, які втратили життя в боротьбі проти ворога,
– наголосив президент УАФ. 

Шевченко розповів, що у Меморіалі загиблих представників футбольної спільноти наразі зафіксовано 378 імен футболістів і тренерів, які приєдналися до Сил оборони та загинули, захищаючи Україну. 

Очільник українського футболу пообіцяв пам'ятати кожне людське життя, обірване війною.

Як Шевченко протистоїть поверненню росіян у великий футбол?

  • УАФ гостро відреагувала на заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо бажання відновити участь російських збірних та клубів у міжнародних змаганнях. В організації нагадали, що за чотири роки повномасштабного вторгнення агресор нічого не зробив для пом'якшення санкцій.
  • Андрій Шевченко заявив про бажання особисто зустрітися з Інфантіно під час конгресу УЄФА, щоб пояснити позицію України та застерегти від повернення росіян у футбол.
  • Попри скандальні вкиди Інфантіно, Рада ФІФА офіційно не розглядала питання поновлення Росії у праві бути представленою клубами та збірними на міжнародному рівні.