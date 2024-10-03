"Гірники" зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3. Протягом поєдинку вони не завдали жодного удару у площину воріт.

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Суцільне розчарування

Колишній нападник донеччан Андрій Воробей прокоментував виступ рідного клубу. Він заявив, що це одна з найслабших команд в історії Шахтаря, повідомляє Sport.ua.

"Не такого матчу я чекав. Тут навіть річ не в результаті. Тут справа у грі та в нашій команді. Хочеться якось пом'якше сказати, щоб нікого не образити. Це слабкий Шахтар. Можливо, один із найслабших Шахтарів взагалі в історії клубу, особливо, якщо брати до уваги це десятиліття.

Я не можу сказати у чому причина. Я не стверджуватиму, але, можливо, треба десь щось змінювати. Чомусь у донеччан навіть не видно малюнку гри, навіть не видно за рахунок чого Шахтар може грати у єврокубках. Відверто кажучи, дуже слабко виглядає наша команда у порівнянні з європейськими клубами", – сказав Воробей.

Ексфутболіст також додав, що Шахтар став дуже беззубим в атаці та заявив, що йому шкода захисну ланку "гірників":

"За першим таймом взагалі Шахтар мав нуль ударів по воротах. Про що можна говорити? У Пушича я не спостерігаю якихось позитивних дій в атакувальному плані. Ми наче красиво стоїмо на полі при обороні, але при цьому не відбираємо м'яч.

Суперники спокійно приймають м'яч у нашому штрафному майданчику, розвертаються, накручують по два-три футболісти. А ми просто спостерігаємо за цим. Мені часом шкода наших захисників. Так, вони намагаються, але коли пів команди стоїть спостерігає, то ні воротар, ні захисники не допоможуть".

До слова. Після перших двох турів у Лізі чемпіонів донецький Шахтар посідає 27-ме місце в турнірній таблиці. "Гірники" завдали всього один удар у площину за два матчі – це був нереалізований пенальті Георгієм Судаковим у грі проти Болоньї (0:0).

Зазначимо, що наступний поєдинок в Лізі чемпіонів Шахтар зіграє 22 жовтня проти Арсенала. Стартовий свисток пролунає о 22:00.