Воронін "розніс" збірну Німеччини: слова легенди Бундесліги про ЧС-2026

Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін зробив сумний висновок щодо гри німців на Мундіалі. Екснападник бачить глобальні проблеми уже колишньої команди Нагельсманна.

За словами Андрія Вороніна, німецький футбол переживає не найкращі часи, що й вплинуло на виступ Маншафт на полях Північної Америки. Про це колишній форвард збірної України розповів для сайту sport-express.ua.

Слова українського футболіста

Андрій Воронін вважає, що причиною вильоту збірної Німеччини уже на стадії 1/8 була робота Юліана Нагельсманна, але також бачить і кадровий дефіцит у чотириразових чемпіонів світу.

Причина провалу Німеччини – відсутність особистостей, якими колись був багатий німецький футбол. Зараз це сита сіра маса. Також є питання до тренера. Я не бачу в ньому того рівня і розуміння гри, який має бути у тренера збірної Німеччини. Мені цікаво, хто прийде йому на зміну,

– сказав Воронін.

Зазначимо, що Німецький футбольний союз відправив Юліана Нагельсманна у відставку. Очікується, що його наступником біля керма збірної стане Юрген Клопп.

Чому думка Вороніна важлива

Наш земляк провів 12 сезонів у німецькому футболі. Він виступав за Боруссію (Менхенгладбах), Майнц, Кельн, Баєр, Герту та Фортуну.

Загалом у першій та другій Бундеслізі він провів 232 матчі. У сезоні 2002/03 Воронін став найкращим бомбардиром Бундесліги 2. Тоді українець захищав кольори Майнца.

Нещодавно колишній футболіст показав своє життя у Європі. Імовірно, в Іспанії та Німеччині.