Наразі у клубному футболі триває пауза через матчі національних збірних. Свої поєдинки у відборі на чемпіонат світу-2026 проводить й Україна.

У заявці "синьо-жовтих" на жовтневі ігри несподівано не знайшлося місця воротарю Реала Андрію Луніну. Ситуацію щодо його невиклику прокоментував колишній форвард Динамо Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blik.

Читайте також Через футболіста збірної України не перейменували вулицю на честь радянського маршала

Що сказав Леоненко про Луніна?

Він відреагував на інформацію Ігоря Бурбаса, що Сергій Ребров принципово відмовився від виклику Андрія Луніна, адже той не має бажання приїжджати у збірну України у статусі резервного голкіпера й постійно вигадував відмазки. На думку епатажного експерта, така поведінка гравця є непрофесійною.

"Якщо ти не хочеш грати за збірну, то скажи Реброву, що не бачиш себе основним у складі та більше не будеш приїжджати. Я думаю, Лунін боїться про це сказати публічно, тому що скажуть, що він не патріот.

Напевно, Лунін готується потрапити в основний склад Реала, що нереально, поки там є Куртуа. Якщо він не приїхав до збірної, тому що не хоче бути запасним, то це дитячий садок. Напевно, ображається, що основним є Трубін, а не воротар Реала. Та ти можеш бути хоч у космічній команді, але треба грати, а не сидіти в запасі", – заявив Леоненко.

До слова. В першому жовтневому матчі збірна України здолала Ісландію з рахунком 5:3. Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" піднялися на друге місце у групі D.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін ще не зіграв жодного матчу на клубному рівні. За інформацією Bernabéu Digital, він ще тривалий час не матиме ігрової практики, а вперше за Реал зможе виступити тільки в поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії, який відбудеться в січні.

Що відомо про кар'єру Андрія Луніна?