"Перебуває на іншому рівні": зіркова стрибунка у висоту прокоментувала домінування Магучіх

У неділю, 9 березня, відбувся фінал зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в нідерландському Апелдорні. Він став тріумфальним для української спортсменки Ярослави Магучіх.

Уродженка Дніпра впевнено здобула "золото", підкоривши висоту 1,99 метра. Вона випередила представницю Сербії Ангеліну Топіч, яка вдруге поспіль стала срібною призеркою Євро.

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Віддала належне рекордсменці світу

Після закінчення змагань віцечемпіонка прокоментувала домінування Ярослави Магучіх у стрибках у висоту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт. Вона висловила захоплення результатами українки, яка вивела цей вид спорту на новий рівень:

"Ярослава справді перебуває на іншому рівні, вона дуже крута. Я дуже задоволена, просто мати шанс спостерігати, як вона підіймає планку жіночих стрибків у висоту.

Коли я почала займатися цією дисципліною – років 5-6 тому, то не могла й уявити, що хтось поб'є світовий рекорд. А вона це зробила. Це неймовірно. Дуже круто бачити особисто як це трапляється, і змагатися з нею".

До слова. На міжнародних змаганнях Топіч і Магучіх змагалися між собою 16 разів. Кожного разу вище фінішувала українка, при тому, що в чотирнадцяти випадках обидві стрибунки завершували змагання з солідним результатом 190 сантиметрів і вище.

Зазначимо, що Магучіх і Топіч свої особисті рекорди встановили на етапі Діамантової ліги в Парижі у 2024 році. Тоді сербка стрибнула на 1,98 метра, а українка підкорила планку 2,10 метри та встановила новий світовий рекорд.