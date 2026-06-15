Матч розпочнеться о 23:00. Про те, чого очікувати від команд і які прогнози на гру, розповість 24 Канал.

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Що очікувати від Англії та Хорватії у матчі?

Англія

Від збірної Англії цьогоріч чекають щонайменше виходу до півфіналу та реальної боротьби за золото. Команда Томаса Тухеля ідеально пройшла кваліфікацію, здобувши 8 перемог у 8 матчах із загальним рахунком 22:0. Проте підготовка до фінальної частини турніру перетворилася на серію гучних новин:

Тухель шокував уболівальників, не включивши до заявки з 26 гравців таких зірок, як Філ Фоден, Коул Палмер, Трент Александер-Арнольд та Гаррі Магвайр.

Замість іменитих лідерів тренер обрав швидких і працьовитих вінгерів – Ентоні Гордона, Маркуса Рашфорда та Ноні Мадуеке.

Напередодні старту з фургона англійської команди вкрали бутси та тренувальне екіпірування.

Хорватія

Збірна Хорватії традиційно націлена на впевнений вихід із групи (де також грають Гана та Панама) і прагматичний рух щонайменше до чвертьфіналу. Хорвати феноменально подолали європейський відбір, маючи у доробку 7 перемог, 1 нічию та лише 4 пропущені голи.

Яка історія протистоянь Хорватії та Англії?

Загалом команди провели між собою 11 офіційних та товариських матчів:

Перемоги Англії: 6

Перемоги Хорватії: 3

Нічиї: 2

Найболючішим для англійців залишається півфінал ЧС-2018, де Хорватія перемогла 2:1 у додатковий час. Останній очний поєдинок на Євро-2020 (у 2021 році) завершився мінімальною перемогою Англії 1:0 завдяки голу Рахіма Стерлінга.