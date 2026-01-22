Фанатка Лукашенка Соболенко стала амбасадоркою бренду Gucci

Модний дім Gucci вирішив підписати партнерську угоду з тенісисткою Аріною Соболенко, відомою своїм лояльним ставленням до російської і білоруської влади. Перша ракетка світу ніколи не засуджувала війну в Україні.

Тепер Соболенко стане обличчям рекламної кампанії багатомільйонного бренду. Перше промо вже з'явилося в інстаграмі Gucci.

Дивіться також "Багато хто підтримує Путіна та Лукашенка": українська тенісистка видала базу на Australian Open

Як Соболенко відзначила партнерство з Gucci?

У соцмережах виробника дизайнерського одягу та аксесуарів оприлюднено відео, на якому Аріна Соболенко грає на корті у довгому шовковому балахоні з хутряною обивкою, пише Free Press Journal.

Чимало користувачів мережі порівняли цей образ з радянською співачкою Аллою Пугачовою. Виявилося, що це зовсім не жарт: вбрання Соболенко належить до колекції Primadonna, під час розробки якої Gucci надихалися сценічними костюмами Пугачової.

Як прокоментували угоду Соболенко з Gucci?

У коментарях чимало обурюються, що Gucci обрали своєю амбасадоркою спортсменку, яка свідомо ігнорує порушення прав людини у власній країні, товаришує з диктаторами, замовчує злочини режиму Олександра Лукашенка та на прямі питання про війну в Україні відповідає стандартними відмовками про "підтримку миру".

Які скандали супроводжували Соболенко?