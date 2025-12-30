Це буде вогняна зустріч команд із верхньої частини турнірної таблиці АПЛ. Арсенал після 18-ми турів йде лідером поточного сезону 2025 – 2026, набравши 42 бали, інформує 24 Канал.

Що відомо перед матчем Арсенал – Астон Вілла?

Натомість Астон Вілла з 39 очками замикає трійку найкращих. Поміж "канонірами" та "левами" розташувався Манчестер Сіті (40 пунктів).

У минулому турі англійської першості обидва колективи святкували перемоги з ідентичним рахунком 2:1. Арсенал здолав вдома Брайтон, а Астон Вілла на виїзді впоралась із Челсі.

Зверніть увагу! Матч 19-го туру АПЛ-2025 – 2026 Арсенал – Астон Вілла розпочнеться 30 грудня о 22:15 (за київським часом).

Яка історія зустрічей Арсенала та Астон Вілли?

У своїй історії ці два англійські клуби зіграли між собою 202 матчі.

Перевагою за кількістю перемогою володіє Арсенал – 86 проти 71-єї в Астон Вілли. Ще 45 ігор зводились до нічиєї.

У поточному розіграші АПЛ ці колективи вже зустрічались між собою. 6 грудня 2025 року Астон Вілла на власному полі здолала "канонірів" 2:1. Тепер настав час команді Мікеля Артети взяти реванш.

Прогноз букмекера

Арсенал – беззаперечний фаворит центрального матчу 19-го туру АПЛ по лінії betking. Перемогу "канонірів" оцінюють в 1,50. Натомість на звитягу Астон Вілли дають 7 рівно. Нічия у Лондоні – 4,33.

Найвищі шанси забити є у форварда "канонірів" Віктор Дьокереша – 2. А от коефіцієнт 1,90 стоїть на те, що команди проб'ють тотал голів у матчі більше 2,5.

*Коефіцієнти подані станом на 13:45 29.12.2025

Як команди грають у цьому сезоні 2025 – 2026?

Окрім АПЛ Арсенал ще бореться на інших футбольних фронтах. "Каноніри" продовжують боротьбу у Кубку Англії та Кубку англійської ліги. У третьому колі Кубка Англії лондонці зіграють на виїзді проти Портсмута (11 грудня), а у Кубку ліги – проти Челсі (14 січня 2026 року).

Також команда Артети виграла основний раунд Ліги чемпіонів, набравши у шести турах 18 очок. "Каноніри" одноосібно очолили турнірну таблицю ЛЧ 2025 – 2026.

Астон Вілла грає у Кубку Англії, де 10 січня 2026 року у третьому колі перетнеться із Тоттенхемом. Також "леви" напряму пройшли до 1/8 фіналу Ліги Європи, посівши третє місце за підсумками основного етапу (15 очок). Англійський клуб поступився лише французькому Ліону та данському Мідтьюлланну, у яких також по 15 набраних пунктів.