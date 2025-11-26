Поєдинок Арсенал – Баварія розпочнеться – о 22:00 (за київським часом). Матч розсудить італійська бригада арбітрів на чолі з 44-річним Марко Гвідою, повідомляє 24 Канал.

Що відомо навколо протистояння Арсенал – Баварія?

Уболівальники побачать принципове протистояння, адже команди йдуть на вершині турнірної таблиці Ліги чемпіонів – перші дві позиції. У попередніх чотирьох турах Арсенал та Баварія не втрачали очок, набравши максимальні 12 балів кожна. Мюнхенці випереджають "канонірів" лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів.

У минулому турі турніру обидва колективи святкували виїзні звитяги. Лондонський клуб розгромив празьку Славію 3:0. Голи у складі "канонірів" забивали Букайо Сака та Мікель Меріно (дубль). Натомість Баварія відібрала очки у ПСЖ 2:1.

Слід відзначити, що німецький гранд із кінця першого тайму грали у меншості після вилучення Луїса Діаса, який перед цим оформив дубль у ворота парижан. Колишній лідер англійського Ліверпуля грубо зламав Ашрафа Хакімі, тому червона картка для нього була справедливим вердиктом.

У більшості команда Луїса Енріке спромоглась забити лише одного разу завдяки зусиллям Жуана Невіша (на 74-й хвилині гри).

Прогноз букмекера

Арсенал доволі неочікувано вважається фаворитом протистояння по лінії betking. Перемога лондонського клубу оцінюється у 2,20. Натомість на звитягу Баварії дають коефіцієнт 3,25. Нічия на "Туманному Альбіоні" – 3,60.

Велика ймовірність, що обидві команди проб'ють тотал голів у матчі більше 2,5 – 1,77. Найвищі шанси забити у Букайо Сака – 3,10.

*Коефіцієнти подані станом на 21:36 25.11.2025

Як Арсенал грав проти Баварії?