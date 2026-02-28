Натомість "аристократи" хочуть помститися за прикрий виліт з Кубка ліги. Матч АПЛ розпочнеться у неділю, 1 березня, о 18:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чемпіонат Англії 2025 – 2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця АПЛ

У якій формі команди напередодні чергового дербі?

"Канонірів" звинувачують у тому, що цьогоріч вони забагато дарують суперникам – а в першу чергу Ман Сіті, який відстає у турнірній таблиці лише на 5 очок і має гру в запасі. Проте в минулому турі підопічні Мікеля Артети змусили скептиків помовчати, адже впевнено винесли головного ворога – Тоттенгем з рахунком 4:1. А загалом у червоних лондонців вже 5 матчів АПЛ без поразок, з яких 3 перемоги.

Що ж до Челсі, то команда, схоже, трохи оговталася від кризи кінця 2025 – початку 2026 року і звикла до нового наставника Ліама Росеньйора. Проте такі дивні нічиї, як з Бернлі минулого вікенду, не додають "пенсіонерам" впевненості в тому, що їм до снаги фінішувати в зоні Ліги чемпіонів.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч АПЛ Арсенал – Челсі. Арсенал – 1.61, нічия – 4.20, Челсі – 5.00. Тотал "більше 2,5" оцінюється в 1.71. Коефіцієнт на гол Дьокереша – 2.20, Палмера – 3.80.

*Коефіцієнти подані станом на 13:30 27.02.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що може зіграти на користь Арсенала і Челсі у матчі на "Емірейтс"?

Арсенал цього сезону використовує на максимум перевагу рідного стадіону у лондонських дербі – 4 перемоги з 4 можливих. А загалом команда Артети неймовірна ефективна саме у протистояннях з клубами зі свого ж міста: в останніх 25 дербі "каноніри" зазнали лише одного фіаско при 18 перемогах і 6 нічийних результатах.

Челсі з Росеньйором досі не програвав в АПЛ, але така статистика дається "синім" шляхом досить грубої гри. У цьому сезоні лондонці абсолютні лідери за дисциплінарними покараннями – 62 жовті картки і 6 червоних. Навіть проти Арсенала вони не зможуть розраховувати на дискваліфікованого гравця – Веслі Фофана.

Гнітить прихильників Челсі і той факт, що команда погано грає проти лідерів на виїзді. В останніх 9 гостьових матчах проти тих, хто на початку туру очолював турнірну таблицю, "пенсіонери" зазнали 8 поразок.