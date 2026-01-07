Поточний лідер турнірної таблиці Арсенал прийматиме чинного чемпіона Англії Ліверпуль. Матч стартує 8 січня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чи візьме Арсенал реванш?

Лондонський клуб нині виглядає головним претендентом на чемпіонство. Арсенал не вигравав трофей аж з 2004 року, але нині впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ.

Підопічні Мікеля Артети відірвались від Манчестер Сіті та Астон Вілли на шість очок. При цьому "каноніри" програли лише дві зустрічі в чемпіонаті.

Одна із поразок була як раз від Ліверпуля. Проте було це ще на початку сезону, коли мерсисайдці виглядали більш впевнено. Тоді долю матчу вирішив супергол Домініка Собослаї зі стандарту в кінцівці.

"Червоні" тоді виграли п'ять матчів АПЛ поспіль, але у вересні почали своє "вільне падіння". Підопічні Слота виграли тільки два з наступних десяти матчів та впали в середину турнірної таблиці.

Прогноз букмекера

У цьому протистоянні фаворитом вважається Арсенал по лінії betking. Успіх господарів оцінений у 1,54, тоді як Ліверпуля – у 6,00. На нічию виставлений коефіцієнт 4,25.

При цьому експерти вірять у велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 1,76, тоді як ТМ2,5 – 2,00. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,90.

*Коефіцієнти подані станом на 00:55 07.01.2026

Чи одужує Ліверпуль?

Проте у грудні Ліверпуль зміг трохи піднятися. Нині "червоні" посідають четверте місце, випереджаючи Челсі та Манчестер Юнайтед на три бали.

При цьому мерсисайдці вже де-факто випали з чемпіонської гонки, адже відстань від Арсеналу становить аж 14 балів. Тож Ліверпуль зосередиться на успіху в Лізі чемпіонів та здобутті путівки в цей турнір на наступний сезон.

Зрештою історія протистоянь із Арсеналом поки на користь Ліверпуля. "Червоні" виграли 96 очних битв, тоді як лондонці – 82. Ба більше, в останніх 17-ти матчах між цими командами "каноніри" виграли лише двічі.