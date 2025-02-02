В чемпіонаті Англії 2024-2025 цими вихідними тривають матчі 24 туру. Центральна гра вікенду пройде у неділю в Лондоні, де місцевий Арсенал прийматиме Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал.

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Бій за путівки в Лігу чемпіонів

Обидві команди вже де-факто випали з чемпіонської гонки. Манчестер Сіті катастрофічно провів осінню частину та грудень, через що навіть випав із топ-четвірки.

Проте чотири перемоги в останніх п'яти зустрічах повернули підопічних Гвардіоли у зону Ліги чемпіонів. Наразі манкуніанці випереджають Ньюкасл лише за додатковими показниками, а Челсі та Борнмут відстали на один бал.

Арсенал же ще мріє нав'язати конкуренцію Ліверпулю в боротьбі за титул. Проте дев'ять очок відставання дозволяють команді Артети хіба що мріяти. Ба більше, в разі поразки від Сіті лондонці опиняться у зоні боротьби за місце в Лізі чемпіонів.

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Проте у звітній зустрічі саме Арсенал буде фаворитом. Коефіцієнт на успіх "канонірів" становить 1,99, тоді як гостей – 3,90. Нічия ж оцінена у 3,55.

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При цьому експерти вірять у результативну зустріч на "Емірейтс". На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,77, тоді як на ТМ2,5 – 2,12. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 2,50

Кай Гаверц (Арсенал) – 3,25

Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 3,25

Рахім Стерлінг (Арсенал) – 3,25

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,75

Омар Мармуш (Манчестер Сіті) – 4,00

Мартін Едегор (Арсенал) – 4,00

Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 4,50

Відзначимо, що з 2020 по 2023 роки Манчестер Сіті вісім разів поспіль переміг Арсенал. Проте останні часом "каноніри" навчились грати проти манкуніанців та не програють їм вже чотири зустрічі. У першому колі команди розписали нічию 2:2.