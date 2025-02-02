В чемпионате Англии 2024-2025 в эти выходные продолжаются матчи 24 тура. Центральная игра уикенда пройдет в воскресенье в Лондоне, где местный Арсенал будет принимать Манчестер Сити, сообщает 24 Канал.

По теме Ливерпуль благодаря дублю Салаха прервал беспроигрышную серию Борнмута в АПЛ

Бой за путевки в Лигу чемпионов

Обе команды уже де-факто выпали из чемпионской гонки. Манчестер Сити катастрофически провел осеннюю часть и декабрь, из-за чего даже выпал из топ-четверки.

Однако четыре победы в последних пяти встречах вернули подопечных Гвардиолы в зону Лиги чемпионов. Сейчас манкунианцы опережают Ньюкасл только по дополнительным показателям, а Челси и Борнмут отстали на один балл.

Арсенал же еще мечтает навязать конкуренцию Ливерпулю в борьбе за титул. Однако девять очков отставания позволяют команде Артеты разве что мечтать. Более того, в случае поражения от Сити лондонцы окажутся в зоне борьбы за место в Лиге чемпионов.

Прогноз Favbet

Однако в отчетной встрече именно Арсенал будет фаворитом. Коэффициент на успех "канониров" составляет 1,99, тогда как гостей – 3,90. Ничья же оценена в 3,55.

Читайте также Третья победа подряд: Миколенко помог Эвертону сокрушить прямого конкурента за место в АПЛ

При этом эксперты верят в результативную встречу на "Эмирейтс". На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,77, тогда как на ТМ2,5 – 2,12. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие футболисты:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 2,50

Кай Гаверц (Арсенал) – 3,25

Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 3,25

Рахим Стерлинг (Арсенал) – 3,25

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,75

Омар Мармуш (Манчестер Сити) – 4,00

Мартин Эдегор (Арсенал) – 4,00

Фил Фоден (Манчестер Сити) – 4,50

Отметим, что с 2020 по 2023 годы Манчестер Сити восемь раз подряд победил Арсенал. Однако в последнее время "канониры" научились играть против манкунианцев и не проигрывают им уже четыре встречи. В первом круге команды расписали ничью 2:2.