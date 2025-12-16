Рома ухвалила радикальне рішення щодо Довбика: що очікує на футболіста збірної України
- Джан П'єро Гасперіні, новий тренер Роми, при виборі складу надає перевагу Евану Фергюсону над Артемом Довбиком.
- Рома планує обмін Довбика у зимове трансферне вікно 2026 року. Українець може опинитися у чемпіонаті Англії.
Влітку 2025 року Джан П'єро Гасперіні очолив Рому, де грає Артем Довбик. Новий головний тренер менше довіряє українському футболісту, ніж минулий наставник Клаудіо Раньєрі.
Нападник "вовків" почав значно менше отримувати ігрового часу, адже Гасперіні надає перевагу новачку команди Евану Фергюсону. Тому Довбик може покинути римлян взимку 2026 року, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Маттео Моретто.
Куди може перейти Довбик?
Рома має наміри повністю перебудувати атакувальну ланку команди у січні наступного року. Італійський клуб планує позбутися Довбика, обмінявши українця на нападника Бето з Евертона.
Наразі невідомо, як український нападник ставиться до переходу в англійський клуб. Нагадаємо, що у складі "ірисок" вже виступає інший український футболіст – Віталій Миколенко.
Нещодавно з'явилася інформація, що Довбик зацікавилися три європейські клуби. Як повідомляє Legioners UA, українського футболіста планують підписати – Аталанта, Борнмут і Мілан.
Що відомо про Довбика у поточному сезоні?
Український форвард у поточному сезоні зіграв у 14 матчах за Рому в усіх турнірах. За цей час Довбик встиг забити 2 голи та віддати 2 результативні передачі.
Нещодавно Довбик відзначився асистом у Лізі Європи та допоміг команді здобути перемогу над Рейнджерс. Гасперіні прокоментував гру українського нападника.
Також раніше повідомляли про те, що Рома може обміняти Довбика на гравця з Мілана. "Вовки" планують отримати мексиканського нападника Сантьяго Хіменеса.
Окрім того, форвардом збірної України зацікавились три клуби з Англії. Він може опинитися у Сандерленді, Ньюкаслі, а також Лідсі вже взимку 2026 року.