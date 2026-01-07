Довбик може дістатись європейському гранду майже безкоштовно

Доля Артема Довбика у римській Ромі перебуває під великим знаком питання. Українського форварда активно сватають в інші клуби.

Видання La Stampa повідомило про можливий перехід Артема Довбика в італійський Ювентус. Сама Рома пропонувала "старій синьйора" українського нападника, на якого не розраховує тренерський штаб "вовків", передає 24 Канал.

Що відомо про ймовірний трансфер Довбика у Ювентус?

Довбик може стати гравцем туринського клубу, але не на повноцінних правах. Ювентус розглядає оренду Артема без обов'язкового права викупу.

За інформацією порталу, вартість угоди для "старої синьйори" щодо українського форварда може скласти орієнтовно 3 – 4 мільйони євро.

До слова. Вартість Довбика на порталі Transfermarkt складає 20 мільйонів євро.

Хоча журналіст Мірко Ді Натале повідомляв, що Ювентус не дав конкретної відповіді щодо ймовірного переходу до них Довбика. Наразі все перебуває на стадії перемовин.

Хто цікавиться Довбиком?

У пресі інформують про інтерес до 28-річного форварда зі сторони лісабонської Бенфіки. Також активно приписують Артему перехід у Наполі. Начебто Довбик стане частиною великого обміну між Ромою та Наполі.

Раніше ж були інсайди про зацікавленість інших клубів, зокрема англійського Евертона, де виступає інший українець Віталій Миколенко. Однак Довбик відмовив "ірискам", адже не хоче покидати італійський чемпіонат.

Що відомо про виступи Довбика за Рому?