Екстренер збірної України обрав найбільше розчарування серед гравців Реброва
- Йожеф Сабо назвав Артема Довбика найбільшим розчаруванням у складі збірної України, оскільки вважає, що він повинен діяти на полі по-іншому.
- Сабо також зазначив, що Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко вже не є втратами для збірної через їхні проблеми з травмами.
Колишній наставник збірної України з футболу Йожеф Сабо поспілкувався з пресою напередодні матчів команди Сергія Реброва у відборі на ЧС-2026. футбольний спеціаліст відверто розповів, хто є для нього справжнім розчаруванням з нинішнього складу збірної.
85-річний фахівець обрав лише одного футболіста з команди Сергія Реброва, який його відверто розчаровує. Ним виявився нападник італійської Роми Артем Довбик, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
Хто у складі збірної України розчаровує Йожефа Сабо?
Йожеф Сабо аргументував свій вибір. На його думку, Довбик повинен діяти на футбольному полі зовсім по-іншому. Йому потрібно більше себе пропонувати під передачі партнерів по команді та отримувати м'яч на хід. Саме цих критеріїв екстренер не може знайти у грі Артема.
Довбик. У моєму розумінні, центральний нападник має діяти зовсім по-іншому. Артем мало рухається, він начебто прикутий до центральних захисників суперника, і все. В італійських командах центрбеки завжди в русі, тому й форварду потрібно більше себе пропонувати, отримувати м’яч на хід. У Довбика, на жаль, я цього не бачу. Йому важко навіть втекти від опонента. Що зараз він може, так це непогано зіграти головою на стандарті,
– сказав Сабо.
У великому інтерв'ю "Український футбол" Йожеф Йожефович видав ще одну відвертість. Сабо обрав трьох гравців, які більше не є втратами для збірної Сергія Реброва. Ними виявились Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.
"Циганков – безумовно талановитий гравець, але в нього шалений травматизм, ледь не кожну другу гру він ламається. Та він живе від травми до травми… Зінченко, Циганков і Ярмоленко – це не втрати для України зараз, вони вже не ті, всі ці хлопці", – заявляв футбольний фахівець.
Що відомо про виступи Довбика за збірну України?
- Довбик дебютував за головну команду країни вкінці березня 2021-го, коли отримав 9 хвилин у матчі кваліфікації до ЧС проти Казахстану. Та гра закінчилась мировою 1:1.
- Свій дебютний гол за збірну Артем забив в 1/8 фіналу Євро-2020 у ворота Швеції. Це взяття воріт змусило українських фанів шаленіти. Адже м'яч Артема вивів Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи та був забитий на останній 120-й хвилині (у додаткових таймах).
- Загалом за спиною форварда вже 38 ігор за "синьо-жовтих" – 11 голів і 4 результативні передачі.
Відзначимо, що Довбик потрапив у заявку "синьо-жовтих" на матч проти Ісландії, який відбудеться 10 жовтня у Рейк'явіку (дані УАФ).
До слова, у списку Реброва на жовтневі ігри відбору лише два чисті форварди. Окрім Артема там також присутній нападник Жирони Владислав Ванат.