Футболіст збірної України може опинитися у європейському гранді
- Артем Довбик може перейти з Роми в інший клуб у зимове трансферне вікно 2026 року.
- Раніше обговорювався можливий обмін Довбика між Ромою та Наполі на Ромелу Лукаку.
Артем Довбик втратив роль основного нападника у Ромі з приходом на тренерський місток Джан П'єро Гасперіні. Тому "вовки" планують продати українського форварда.
У трансферній сазі за участю Довбика з'явився неочікуваний поворот. Лідер збірної України може перебратися в один із грандів італійської Серії А, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Мірко Ді Натале.
Куди може перейти Довбик?
За наявною інформацією, Рома контактувала з Ювентусом щодо трансферу Довбика взимку 2026 року. Римляни, власне, і запропонували туринцям українського футболіста, але зараз не можна говорити про конкретний результат.
Ювентус не давав публічної відповіді щодо можливого переходу українця. А сам кейс перебуває на стадії попереднього обговорення між представниками клубів.
Раніше повідомляли про те, що Довбик може стати частиною обміну між Ромою та Наполі. Як пише Calcionapoli1926, римляни можуть обміняти лідера збірної України на Ромелу Лукаку.
До слова. За даними Transfermarkt, контракт Довбика з Ромою розрахований до червня 2029 року. Трансферна вартість українського футболіста становить 20 мільйонів євро.
Що відомо про виступи Довбика у Ромі?
Український форвард перейшов у Рому влітку 2024 року. "Вовки" заплатили Жироні близько 35 мільйонів євро за трансфер Довбика.
Минулого сезону лідер збірної України відзначився 17 голами та віддав 4 результативні передачі у всіх матчах за Рому.
У поточній кампанії статистика Артема не така яскрава. Український нападник встиг відзначитись двома забитими м'ячами та двома асистами за "вовків".
Також раніше повідомляли, що українець може продовжити кар'єру у Туреччині. Довбиком зацікавився місцевий футбольний гранд.
Зазначимо, що сам Довбик хотів би залишитися у Серії А. Форвард Роми та збірної України відмовив клубу з чемпіонату Англії.