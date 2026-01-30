"Український Мессі" поклав дубль у фіналі проти ПСЖ та приніс Барселоні міжнародний кубок
- 15-річний українець Артем Рибак забив два голи у фіналі Міжнародного кубка Alkass.
- Хлопець допоміг Барселоні перемогти ПСЖ з рахунком 5:2.
Українські футболісти продовжують гучно заявляти про себе закордоном. Чимало дітей, які виїхали з України під час війни, навчаються в академіях відомих клубів.
Одним з яскравих таких прикладів є нападник Артем Рибак. 15-річний хлопець з Чернівців потрапив до академії Барселони та гучно про себе там заявляє, повідомляє 24 Канал.
До теми Барселона оцінила хавбека у космічну суму: у гравця аномальна результативність
Як українець забиває за Барселону?
Ще у вересні Рибак допоміг Барселоні виграти Клубний чемпіонат світу в категорії U-18. Тоді українець забив єдиний гол у фінальному матчі проти Расінга.
Тепер же Артем запалив на Міжнародному кубку Alkass, який щорічно проходить в катарському місті Доха. Участь в цьому турнірі беруть команди з гравців до 17 років.
Барселона здобула 7 очок в трьох матчах на груповій стадії, а у півфіналі переграла Mohammed VI Football Academy (3:1). У вирішальній зустрічі каталонці зустрілися з однолітками з ПСЖ.
Героєм цього матчу як раз і став Артем Рибак. Українець оформив дубль та допоміг іспанській команді тріумфувати з рахунком 5:2. Хлопець грає в нападі "блаугранас", тому його нерідко називають "українським Мессі".
Рибак поклав дубль у ворота ПСЖ: дивитися відео
Для Барселони це перший в історії виграний Міжнародний кубок Alkass. Раніше в цьому турнірі по три рази перемагали ПСЖ та Реал, двічі – Aspire International, ще по одному трофею на рахунку Флуміненсе та Рейнджерс.
До слова, у грудні Рибак також засяяв у матчі за Барселону. Українець оформив хет-трик у матчі проти Інтер Маямі, який проходив в рамках Кубка Ліонеля Мессі.
Як Барселона проводить сезон 2025 – 2026?
- Поточна кампанія непогано складається для дорослої команди каталонського клубу. Барселона є лідером чемпіонату Іспанії, вигравши 17 з 21-го матчу.
- Також команда вийшла у чвертьфінал Кубка країни, а в битві за Суперкубок Іспанії переграла мадридський Реал з рахунком 3:2. Окрім цього, "блаугранас" залишаються в боротьбі у єврокубках.
- Барселона виграла 5 з 8 матчів основної стадії Ліги чемпіонів та посіла п'яте місце у турнірній таблиці. Це дозволило підопічним Гансі Фліка напряму вийти в 1/8 фіналу.