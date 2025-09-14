Укр Рус
Український футболіст зробив асист на зіркового Сон Хин Міна: історичне відео
14 вересня, 12:58
2

Український футболіст зробив асист на зіркового Сон Хин Міна: історичне відео

Денис Іваненко
Основні тези
  • Український футболіст Артем Смоляков зробив дебютний асист у МЛС.
  • Він віддав результативну передачу на Сон Хин Міна, що допомогло Лос-Анджелесу перемогти Сан Хосе Ертквейкс з рахунком 4:2.

У ніч з 13 на 14 вересня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату МЛС-2025. В одному з них Сан Хосе Ертквейкс вдома приймав Лос-Анджелес.

Гості здобули перемогу з рахунком 4:2. Цей поєдинок став особливим для українського футболіста Артема Смолякова, повідомляє 24 Канал.

Як Смоляков віддав асист на Сона?

22-річний лівий захисник вийшов у стартовому складі своєї команди. Вже на першій хвилині зустрічі він відзначився результативною передачею.

Українець викотив м'яч на порожні ворота для зіркового Сон Хин Міна. Кореєць не змарнував цю нагоду й без жодних проблем вивів Лос-Анджелес уперед уже на 53-й секунді гри.

Зазначимо, що цей асист став дебютним у кар'єрі Смолякова в матчах МЛС. Раніше він відзначався результативною передачею тільки в Кубку ліг у грі проти мексиканського Тігреса.

Асист Смолякова на Сон Хин Міна: дивіться відео

Довідка. Після цієї перемоги Лос-Анджелес піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці Західної конференції МЛС, зробивши важливий крок для виходу у плейоф.

Нагадаємо, що в серпні дебютним голом у МЛС відзначився Геннадій Синчук. Він допоміг тоді Монреалю переграти Остін з рахунком 3:2. 

Що відомо про кар'єру Смолякова?

  • Виховувався в академії Дніпра, після чого на дорослому рівні виступав в Україні за Інгулець і Полісся.
  • У лютому 2025 року став гравцем Лос-Анджелес, підписавши контракт до кінця 2028 року.
  • Всього у складі американського клубу провів 23 матчі, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.
  • Грав за молодіжну збірну України, але в національну команду поки не отримував викликів.