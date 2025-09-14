Український футболіст зробив асист на зіркового Сон Хин Міна: історичне відео
- Український футболіст Артем Смоляков зробив дебютний асист у МЛС.
- Він віддав результативну передачу на Сон Хин Міна, що допомогло Лос-Анджелесу перемогти Сан Хосе Ертквейкс з рахунком 4:2.
У ніч з 13 на 14 вересня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату МЛС-2025. В одному з них Сан Хосе Ертквейкс вдома приймав Лос-Анджелес.
Гості здобули перемогу з рахунком 4:2. Цей поєдинок став особливим для українського футболіста Артема Смолякова, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Тренер Бенфіки оцінив дебют Судакова: що сказав наставник "орлів"
Як Смоляков віддав асист на Сона?
22-річний лівий захисник вийшов у стартовому складі своєї команди. Вже на першій хвилині зустрічі він відзначився результативною передачею.
Українець викотив м'яч на порожні ворота для зіркового Сон Хин Міна. Кореєць не змарнував цю нагоду й без жодних проблем вивів Лос-Анджелес уперед уже на 53-й секунді гри.
Зазначимо, що цей асист став дебютним у кар'єрі Смолякова в матчах МЛС. Раніше він відзначався результативною передачею тільки в Кубку ліг у грі проти мексиканського Тігреса.
Асист Смолякова на Сон Хин Міна: дивіться відео
Довідка. Після цієї перемоги Лос-Анджелес піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці Західної конференції МЛС, зробивши важливий крок для виходу у плейоф.
Нагадаємо, що в серпні дебютним голом у МЛС відзначився Геннадій Синчук. Він допоміг тоді Монреалю переграти Остін з рахунком 3:2.
Що відомо про кар'єру Смолякова?
- Виховувався в академії Дніпра, після чого на дорослому рівні виступав в Україні за Інгулець і Полісся.
- У лютому 2025 року став гравцем Лос-Анджелес, підписавши контракт до кінця 2028 року.
- Всього у складі американського клубу провів 23 матчі, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.
- Грав за молодіжну збірну України, але в національну команду поки не отримував викликів.