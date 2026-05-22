Український Голанд забив черговий гол за Утрехт і наблизив свою команду до єврокубків

18-річний Артем Степанов знову став героєм для Утрехта. Українець забив у півфіналі плей-оф Ередивізі проти Херенвена та допоміг команді зробити ще один крок до єврокубків.

Після фінального свистка трибуни не стримували емоцій. Уболівальники присвятили українцю яскравий банер, а соцмережі вибухнули компліментами на адресу форварда, передає ESPN NL.

Як зіграв Степанов?

У півфіналі плей-оф за путівку до Ліги конференцій Утрехт переграв Херенвен з рахунком 3:2. Саме Артем Степанов відкрив рахунок одразу після перерви, скориставшись помилкою воротаря суперників.

Портал Flashscore оцінив гру українця високим балом 7,9.

Під час матчу ультрас Утрехта присвятили Степанову великий банер зі словами: "Кому потрібен Голанд, коли є Степанов?", а в соцмережах уболівальники масово захоплюються грою нападника.

Для 18-річного форварда це вже п'ятий гол у нинішньому сезоні Ередивізі. Попри молодий вік, українець дедалі частіше стає ключовою фігурою команди.

У фіналі плейоф команда Степанова зіграє з Аяксом, який переміг Гронінген (2:0). Матч відбудеться в неділю, 24 травня. Пряма трансляція запланована на Kyivstar TV.

Як Степанов дістався до прориву в Європі?

Артем Степанов є вихованцем українського футболу, а свого часу перебрався до Німеччини, де виступав у системі леверкузенського Баєра та Нюрнберзі.

Згодом форвард опинився в Утрехті, де швидко адаптувався до дорослого футболу та почав регулярно забивати у чемпіонаті Нідерландів. Тепер українець має шанс вивести команду до єврокубків уже у своєму дебютному сезоні на такому рівні.

Степанов запам'ятався відмовою від гри за збірну України U-20 під керівництвом Дмитра Михайленка.

Подейкують, що у нападника виник конфлікт із асистентом тренера Володимиром Єзерським. Наразі 18-річний гравець стабільно викликається у молодіжну збірну України.