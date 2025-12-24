Раніше у календарі Формули-1 був етап у Сочі, який проводився щорічно з 2014 по 2021 роки. Під час одного з них стався курйозний випадок із президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, повідомляє 24 Канал.

Як Гемілтон поцілив у Путіна?

У 2015 році перемогу на гран-прі Сочі здобув пілот Мерседес Льюїс Гемілтон. Британець обійшов Себастьяна Феттеля з Феррарі та Серхіо Переса з Форс-Індії, які також опинились на подіумі.

На нагородження призерів вийшов Путін, який вручив Гемілтону та компанії титули, обійнявшись із ними. Одразу ж після цього Льюїс відкрив пляшку ігристого вина.

Гемілтон обливає Путіна вином: дивитися відео

Обливання напоєм є традицією для переможців Формули-1. Проте британець направив струю з пляшки не російського диктатора до того, як він залишив місце нагородження. Особливо кумедною була реакція охоронця Путіна.

Той намагався прикрити свого шефа від "загрози", але плями на костюмі президента Росії все ж залишились. До слова, через рік після цього Путіна також принизили під час гран-прі в Сочі.

Нагадаємо, що сезон-2025 став одним з найбільш запеклих в історії Формули-1. Пілот Макларен Ландо Норріс став чемпіоном перегонів, випередивши Макса Ферстаппена з Ред Булл всього на два бали.

Як Формула-1 банила Росію?