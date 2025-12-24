Ранее в календаре Формулы-1 был этап в Сочи, который проводился ежегодно с 2014 по 2021 годы. Во время одного из них произошел курьезный случай с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, сообщает 24 Канал.

По теме Вечные рекорды Шумахера в Формуле-1, которые не смогли побить Хэмилтон и Ферстаппен

Как Хэмилтон попал в Путина?

В 2015 году победу на гран-при Сочи одержал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон. Британец обошел Себастьяна Феттеля из Феррари и Серхио Переса из Форс-Индии, которые также оказались на подиуме.

На награждение призеров вышел Путин, который вручил Хэмилтону и компании титулы, обнявшись с ними. Сразу же после этого Льюис открыл бутылку игристого вина.

Хэмилтон обливает Путина вином: смотреть видео

Обливание напитком является традицией для победителей Формулы-1. Однако британец направил струю из бутылки не российского диктатора до того, как он покинул место награждения. Особенно забавной была реакция охранника Путина.

Тот пытался прикрыть своего шефа от "угрозы", но пятна на костюме президента России все же остались. К слову, через год после этого Путина также унизили во время гран-при в Сочи.

Напомним, что сезон-2025 стал одним из самых ожесточенных в истории Формулы-1. Пилот Макларен Ландо Норрис стал чемпионом гонки, опередив Макса Ферстаппена из Ред Булл всего на два балла.

Как Формула-1 банила Россию?