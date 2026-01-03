На футбольному полі зійдуться десята та четверта команди турнірної таблиці Серії А сезону 2025 – 2026. Напередодні зустрічі у кращій ситуації перебуває Рома, повідомляє 24 Канал.

Що відомо перед матчем Аталанта – Рома?

Римський клуб із 33 очками йде четвертим. Натомість Аталанта за 17 матчів набрала 22 бали та замикає десятку таблиці італійської першості.

Це буде дебютна зустріч цих італійських клубів у цьому сезоні. У двох поєдинках попереднього розіграшу Серії А перемогу святкувала Аталанта – 2:0 та 2:1.

До слова. Центральна гра 18-го туру Серії А 2025 – 2026 Аталанта – Рома стартує 3 січня о 21:45 (за київським часом).

У минулому турі команди здобули кардинально різні результати. Клуб із Бергамо вдома мінімально поступилась міланському Інтеру 0:1. Єдиний та переможний гол у матчі забив Лаутаро Мартінес. А от Рома вдома перемогла Дженоа Руслана Маліновського 3:1. Артем Довбик вийшов наприкінці зустрічі, але результативними діями не відзначився. Це був перший вихід на поле українського форварда після майже 2-місячної перерви.

Нещодавно портал Area Napoli повідомив, що Наполі відмовилось від трансферу Довбика. Водночас Артем відхилив пропозицію англійського Евертона.

Прогноз букмекера

Аталанта – фаворит протистояння по лінії betking. Перемогу господарів оцінюють у 2,25, тоді як на успіх Роми дають коефіцієнт 3,60. Мирова – 3,14.

Ймовірно, що команди не подарують уболівальникам цілу торбу голів. Тотал м'ячів менше 2,5 – 1,77.

*Коефіцієнти подані станом на 20:47 02.01.2026

Яка історія протистояння Аталанта – Рома?