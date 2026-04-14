"Матрацники" можуть кинути всі сили саме на єврокубки, адже у чемпіонаті Іспанії місце у топ-4 від них навряд втече. Матч Атлетіко і Барселони відбудеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Таблиця коефіцієнтів УЄФА в сезоні 2025 – 2026: на якому місці Україна

У якій формі команди перед матчем-відповіддю у Лізі чемпіонів?

Якби не перемога над Барселоною тижневої давнини, можна було б впевнено казати, що підопічні Дієго Сімеоне у глибокій кризі. "Матрацники" програли чотири матчі з останніх п'яти, зокрема на вихідних сенсаційно поступилися Севільї, яка ледве плентається над зоною вильоту у Ла Лізі.

А от Барселона – повна протилежність. До фіаско на "Камп Ноу" каталонці не програвали аж з 16 лютого і були на серії з чотирьох поспіль звитяг. Переможний темп у Прімері не вдалося збити навіть єврокубковій невдачі – Еспаньйол у дербі підопічні Фліка практично не помітили, 4:1.

Що говорить на користь кожної з команд?

Атлетіко має феноменальну домашню серію у єврокубках – з 1997 року мадридці не програли жодного матчу плей-оф Ліги чемпіонів на власному полі. До речі, жодного разу у 22 випадках вони не припиняли боротьбу, якщо виграли перший матч.

Сімеоне та компанія також комфортніше почуваються у протистояннях з Барселоною на євроарені: в останніх п'яти зустрічах зі співвітчизниками тричі були сильнішими саме "кольчонерос" при одній перемозі Барси і одному нічийному результаті.

Оборона "блаугран" у Лізі чемпіонів тріщить по швах: вже 14 поспіль матчів із пропущеними м'ячами. Це вкрай тривожна тенденція: достатньо Атлетіко забити бодай раз, як завдання Барси стає надзвичайно складним – не менше 3 забитих, і це тільки для овертаймів.

З іншого боку, хто ж як не Барселона є майстром камбеків у Лізі чемпіонів. У 2017 році саме каталонці спромоглися на знамениту "ремонтаду", програвши перший матч ПСЖ 0:4, але потім знищивши парижан 6:1 у матчі-відповіді.