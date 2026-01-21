Світоліна здобула другу перемогу на Australian Open-2026: відеоогляд гри з Клімовічовою

У середу, 21 січня, розпочалися поєдинки другого раунду на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з представницею Польщі Ліндою Клімовічовою.

Це було перше очне протистояння між спортсменками. Воно тривало трішки більше, ніж одну годину та завершилося перемогою зіркової українки, інформує 24 Канал.

Як минув матч Світоліна – Клімовічова?

Старт поєдинку видався доволі рівним. Тенісистки захищали свої подачі, а у шостому геймі Еліна зробила свій перший брейк, проте в наступному ж полька відповіла своїм.

Згодом Світоліна мала ще один брейк-пойнт, але не реалізувала його та здавалося, що все йде до тай-брейку. Проте за рахунку 6:5 українка змогла нав'язати боротьбу Лінді та виграла партію з першого ж сетболу.

У другому сеті для Еліни все вже було набагато простіше. Суперниці обмінялися стартовими геймами, після чого Світоліна віддала лише два розіграші та впевнено закрила гру – 6:1.

Еліна Світоліна – Лінда Клімовічова 2:0 (7:5, 6:1)

Статистика. Протягом поєдинку Світоліна зробила три ейси при двох подвійних помилках, реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів і виграла 9 з 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 68:48 на користь Еліни (дані Flashscore).

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Клімовічова

Зазначимо, що в одиночному розряді Україну на австралійському "мейджорі" представляли шість тенісисток. На жаль, інші п'ять вилетіли вже в першому колі.

Серед них була й Олександра Олійникова, яка дебютувала на турнірах серії Grand Slam. Після своєї гри з чинною переможницею Відкритого чемпіонату Австралії Медісон Кіз вона зробила важливий меседж на пресконференції.

Як виступає Світоліна в сезоні-2026?